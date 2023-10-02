Россия пытается помешать военной поддержке Украины со стороны Запада, в отношении ЧВК 'Вагнер' есть большие вопросы – ISW

Государство-террорист Россия пытается воспрепятствовать дальнейшей поддержке Украины со стороны Запада. Для этого с помощью кремлевских пропагандистов РФ ложно изображает поставки оружия для ВСУ как "эскалацию".

Пропагандистская риторика Москвы усилилась после визита нового министра обороны Великобритании Гранта Шаппса в Киев. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Глава британского оборонного ведомства заявил, что провел переговоры с руководителями армии о перемещении "большего количества" военной техники и персонала в Украину. В свою очередь премьер-министр Великобритании Риши Сунак опроверг заявление Шаппса и объяснил, что Великобритания не имеет ближайших планов по отправке военных инструкторов в Украину.

Глава правительства уточнил, что Великобритания, возможно, сможет провести обучение в Украине в будущем, но добавил, что Соединенное Королевство не будет отправлять британских солдат сражаться в текущей войне.

Видео дня

Несмотря на это заявление заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал заявление Шаппса "толчком" к "третьей мировой войне". В ISW подчеркнули, что украинофоб Медведев регулярно произносит паникёрскую риторику и продолжает изображать любую западную помощь Украине как "эскалацию" в попытке подорвать военную поддержку ВСУ. Аналитики добавили, что высказывания экстремиста не указывают на какие-либо изменения в информационной политики РФ.

В то же время другие российские пропагандисты выразили необоснованную паранойю, что Великобритания якобы намерена помочь подготовить украинские силы для будущих операций в Крыму. Аналитики отметили, что такие заявления являются частью российской информационной операции, призванной представить западную военную помощь и поддержку Украины как "эскалацию".

Пока российские пропагандисты безуспешно пытаются сорвать военную помощь Украине, в РФ остается неясным статус частной военной компании "Вагнер". Наемники по-прежнему разбросаны по нескольким странам, включая Беларусь, ЦАР, Ливию и Мали. Кроме того, у вагнеровцев нет единого главаря.

Диктатор России Владимир Путин 29 сентября публично заявил, что нынешний сотрудника Минобороны РФ Андрей Трошев будет участвовать в формировании новых "добровольческих отрядов", выполняющих боевые задачи в Украине. Примечательно, что часть группировки "Вагнера" негативно отреагировала на объятия Путина и Трошева, после чего выдвинули альтернативного главаря ЧВК.

Стоит отметить, что по информации приближенных к ЧВК "Вагнер" пропагандистских каналов, 25-летний сын убитого Евгения Пригожина Павел Пригожин взял на себя "командование" группировкой "Вагнер". Также сообщалось, что теперь он ведет переговоры с Росгвардией о возвращении ЧВК "Вагнер" в Украину.

Российские источники, связанные с ЧВК, заявили, что наемникам не придется подписывать контракты с министерством обороны России и что группировка сохранит свое название, символику, идеологию, командиров, руководство и принципы работы. В то же время известно, что Павел Пригожин находится под влиянием руководителя службы безопасности ЧВК "Вагнер" Михаила Ватанина.

Аналитики ISW заявили, что позиция Кремля об отношениях между элементами "Вагнера" и российским правительством пока остается неясной. Росгвардия напрямую подчиняется администрации диктатора России, что делает примечательными публичные объятия Путина с Трошевым и подчинение вагнеровцев российскому минобороны.

Напомним, Россия продолжает использовать добровольческие отряды и частные военные компании, в том числе ЧВК "Вагнер". Однако теперь ее наемники будут действовать при большем контроле со стороны Кремля.

Ранее координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби назвал неопределенным будущее "Вагнера", как и его роль в войне в Украине. В то же время ЧВК все еще дестабилизирует ситуацию в некоторых странах Африки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!