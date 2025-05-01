В России выдали фейк об атаке Сил обороны Украины против якобы гражданского населения в городе Олешки на оккупированной территории Херсонщины. Такой выдумкой Москва решила оправдать свои намерения захватить украинские территории.

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Соответствующее заявление в четверг, 1 мая, было обнародовано в министерстве иностранных дел России. Там заявили, что защитники Украины якобы нанесли удар по рынку в Олешках, из-за чего якобы семь человек погибли и еще 20 получили ранения.

В министерстве страны-агрессора утверждают о якобы двух ударах БПЛА.

Оправдываясь этим фейком, МИД РФ заявил, что Украина якобы не имеет права на возвращение собственных территорий, а Москва, мол, не собирается их отдавать.

В министерстве Лаврова выдали, что им "совершенно очевидно", что за якобы "безосновательными претензиями" Украины стоит "восстановление Украины в границах 1991 года".

"Конечно, Россия никогда не допустит реализации такого сценария", – выдали в МИД РФ.

Кто на самом деле был атакован в Олешках

В действительности в Олешках ВСУ нанесли точечный удар FPV-дронами по скрывавшимся на рынке оккупантам.

Как сообщил Telegram-канал WarArchivе, украинские защитники обнаружили местонахождение военных РФ, прикрывавшихся присутствием гражданских.

Чтобы избежать жертв среди мирных жителей, Силы обороны использовали FPV-камикадзе для точечных ударов.

В результате место нахождения врага уничтожено, а ВСУ ликвидировали пятерых оккупантов, которые "спокойно курили сигареты", что видно на видео, опубликованном пабликом.

В свою очередь местные СМИ сообщили, что российские военные намеренно носят гражданскую одежду, чтобы укрыться от украинских ударов.

Как сообщал OBOZ.UA, кремлевские пропагандисты опозорились новым фейком, желая угодить диктатору Владимиру Путину. Они разогнали по своим ресурсам старое видео, где президент США Дональд Трамп хвалит главу Кремля – в последнее время таких комплиментов, им, очевидно, не хватает.

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