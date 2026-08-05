Россия развертывает ракетное подразделение КНДР для нанесения ударов по Украине: в ГУР заявили об угрозе

Россия готовится развернуть северокорейское ракетное подразделение на своей территории вблизи Украины. По данным украинской разведки, это может существенно усилить угрозу баллистических ударов.

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Речь идет как о дополнительных ракетах, так и о привлечении иностранного военного персонала. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на комментарий представителя ГУР Андрея Черняка.

Развертывание подразделения КНДР в России

По информации Главного управления разведки Украины, Россия планирует разместить северокорейское ракетное подразделение на территории Воронежской области. Его численность может составить около 90 военнослужащих, которые будут действовать в составе 112-й ракетной бригады РФ.

Ожидается, что подразделение может быть оснащено до 120 баллистических ракет, а также шестью пусковыми установками. Окончательные параметры развертывания, по данным разведки, должны быть согласованы на переговорах между Москвой и Пхеньяном в ближайшее время.

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Также сообщается, что КНДР уже передала России новую партию из 40 ракет типов КН-23 и КН-24 вместе с персоналом.

Усиление угрозы для Украины

Аналитики отмечают, что привлечение северокорейских ракетных ресурсов создает дополнительную опасность для Украины. Балистические ракеты остаются одной из самых сложных целей для противовоздушной обороны.

Особое беспокойство вызывает ситуация в преддверии зимы, когда Россия традиционно усиливает атаки по энергетической инфраструктуре. Увеличение количества баллистических ракет может существенно затруднить защиту объектов критической инфраструктуры.

В то же время официально подтвердить все детали развертывания пока невозможно, поскольку часть информации основана на разведывательных данных, не подлежащих разглашению.

Военное сотрудничество России и КНДР

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году сотрудничество между Москвой и Пхеньяном значительно усилилось. В 2024 году стороны подписали соглашение о взаимной обороне.

По данным украинских официальных лиц, Северная Корея уже передала России сотни баллистических ракет и миллионы артиллерийских снарядов. Кроме того, в РФ были направлены тысячи военнослужащих, часть из которых находилась в Курской области.

Северокорейские ракеты КН-23 и КН-24 имеют большую дальность и боевую нагрузку, чем российские аналоги, однако отличаются меньшей точностью. По оценкам украинских источников, их применение уже приводило к значительным жертвам среди гражданского населения.

В последние недели также фиксировалось возобновление ударов такими ракетами по территории Украины, что может свидетельствовать о новом этапе их использования в войне.

Как сообщал OBOZ.UA, Национальная разведывательная служба Южной Кореи подсчитала, что около шести тысяч военных КНДР погибли или были ранены во время войны России против Украины. Речь идет о потерях среди северокорейских подразделений, действующих на территории РФ. Также в разведке указали на дальнейшее наращивание военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

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