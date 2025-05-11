Россия сбросила авиабомбы на Константиновку: повреждены частный дом, линия газоснабжения и ЛЭП. Фото

В воскресенье, 11 мая, около 12:00 российская армия осуществила авиаудар по Константиновке Донецкой области. По городу было выпущено три управляемые авиабомбы ФАБ-250.

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Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов в Facebook. По его словам, в результате обстрела зафиксировано три прямых попадания.

К счастью, обошлось без раненых и погибших среди мирного населения. Однако разрушениям подверглась гражданская инфраструктура. В частности, повреждены частный дом, линии электропередач и газоснабжения.

"В результате обстрелов зафиксировано три прямых попадания. Несмотря на силу взрывов, к счастью, среди гражданского населения пострадавших нет", – отметил Горбунов.

Местные власти призвали жителей Константиновки не игнорировать угрозу и по возможности эвакуироваться в более безопасные регионы.

Для получения помощи с эвакуацией просят обращаться по телефонам: 050 567 88 87 или 093 420 18 83.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 мая почтовый оператор "Новая почта" закрыла отделение №2 в Константиновке Донецкой области. Это было последнее отделение компании в этом городе. При этом в самом операторе пояснили, что не уходят из Константиновки навсегда — там обещают вернуться "как только это станет возможным".

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