Россия сбросила авиабомбы на Славянск: пять человек погибли, девять получили ранения. Фото

24 июля Россия нанесла авиаудар по Славянску в Донецкой области. Вражеские беспилотники унесли жизни как минимум пяти мирных жителей.

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Еще девять человек получили ранения. О последствиях террора рассказали в прокуратуре Донецкой области.

Что известно

Об авиаударе, нанесенном Россией по Славянску, в прокуратуре области сообщили в 11:42.

"24 июля 2026 года оккупанты сбросили авиабомбы на Славянск. По предварительным данным, на данный момент известно о как минимум четырёх погибших и 9 раненых. Окончательные последствия устанавливаются", – говорится в сообщении.

Мэр Славянска Вадим Лях уточнил: враг нанес удары по городу около 10:40.

"Повреждены как минимум 10 частных домов, оптовая база, частное предприятие, помещение иностранного консульства, 8 автомобилей, при этом три из них уничтожены. На данный момент известно о 5 погибших", – написал он в 12:44.

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По словам мэра города, на момент сообщения удалось установить личность лишь одной из жертв удара: это женщина из Былбасовки 1950 года рождения.

В настоящее время устанавливаются личности ещё четырёх человек. Ещё 9 горожан получили ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Там добавили, что под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Россия нанесла удары КАБами по Запорожью.

В результате атаки в городе 28 раненых, среди них трехмесячный младенец.

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