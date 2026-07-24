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Россия сбросила авиабомбы на Славянск: пять человек погибли, девять получили ранения. Фото

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
1,0 т.
Россия нанесла удар по Славянску
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24 июля Россия нанесла авиаудар по Славянску в Донецкой области. Вражеские беспилотники унесли жизни как минимум пяти мирных жителей.

Еще девять человек получили ранения. О последствиях террора рассказали в прокуратуре Донецкой области.

Что известно

Об авиаударе, нанесенном Россией по Славянску, в прокуратуре области сообщили в 11:42.

"24 июля 2026 года оккупанты сбросили авиабомбы на Славянск. По предварительным данным, на данный момент известно о как минимум четырёх погибших и 9 раненых. Окончательные последствия устанавливаются", – говорится в сообщении.

Последствия ударов по Славянску

Мэр Славянска Вадим Лях уточнил: враг нанес удары по городу около 10:40.

"Повреждены как минимум 10 частных домов, оптовая база, частное предприятие, помещение иностранного консульства, 8 автомобилей, при этом три из них уничтожены. На данный момент известно о 5 погибших", – написал он в 12:44.

Скриншот сообщения

По словам мэра города, на момент сообщения удалось установить личность лишь одной из жертв удара: это женщина из Былбасовки 1950 года рождения.

В настоящее время устанавливаются личности ещё четырёх человек. Ещё 9 горожан  получили ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Последствия ударов по Славянску
Последствия ударов по Славянску

Там добавили, что под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Россия нанесла удары КАБами по Запорожью.

В результате атаки в городе 28 раненых, среди них трехмесячный младенец.

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