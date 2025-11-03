Россия сделала ставку на захват двух городов: в ISW объяснили, что стоит за изменениями на фронте. Карта

Россия сделала ставку на захват Покровска и Мирнограда в Донецкой области. На достижение этой цели государство-агрессор бросило максимальные ресурсы и снизило активность атак на Константиновском направлении.

Усилия оккупантов иногда дают результат, оплачивая его бешеными потерями личного состава. Текущую ситуацию проанализировали в Институте изучения войны (ISW)

Что происходит на Покровском направлении

Аналитики отметили, что Россия продолжает усиливать наступательные операции как в самом Покровске, так и в его окрестностях. Цель – захватить город и уничтожить украинский "карман". Российские атаки недавно принесли оккупантам тактические успехи, однако продвижение есть и у украинских войск, которые контратакуют.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 1 ноября, показали, что российские войска недавно продвинулись в юго-восток Покровска.

Другие кадры, опубликованные на следующий день, зафиксировали украинские удары по двум оккупантам на севере Покровска. Эти российские солдаты, отметили аналитики, были участниками российской операции по инфильтрации, которая не дала оккупантам желаемого результата – установления контроля над местностью или передним краем зоны боевых действий.

О просачивании российских оккупантов на север Покровска недавно заявляли и украинские источники, и российские "военкоры".

Так, Z-блогеры утверждают, что российские силы якобы продвинулись в северо-восточной, центральной и южной частях Покровска, на севере и северо-востоке Мирнограда, а также к югу от сел Гнатовка и Риг.

В то же время один из российских военных блогеров утверждал, что украинские воины отбросили россиян на север от населенного пункта Затышок (на северо-востоке от Покровска).

Говорит об успехах Сил обороны и украинский Генштаб: там 2 ноября заявили о возвращении под контроль украинских сил около 400 кв м в неустановленном районе на Покровском направлении. Аналитики предполагают, что речь может идти о результате недавних тактических контратак к северу и северо-западу от Покровска.

Россия сосредоточила силы на захвате Покровска и Мирнограда

В ISW считают, что российское командование снизило интенсивность наступлений в направлении Константиновки и Дружковки, чтобы сконцентрироваться на захвате Покровска и Мирнограда. Последней цели они достигают сверхвысокой ценой: текущая российская тактика на Покровском направлении приводит к огромным потерям.

Офицер одного из украинских подразделений, действующего на Покровском направлении, недавно заявил, что интенсивность российских штурмов на Константиновском направлении снизилась после того, как россияне недавно провели провальный для них механизированный штурм 27 октября.

Это снижение попытался объяснить один из российских военных блогеров, который 1 ноября заявил, что российское командование, вероятно, сосредоточится на попытках захвата Покровска и Мирнограда – и возобновит усилия по продвижению к Константиновке после достижения этой цели.

По словам командира одного из задействованных в боях на Покровском направлении батальонов, российские штурмовые подразделения сейчас ищут пути для обхода украинских опорных пунктов в Покровске и проникновения в ближний тыл защитников. В это же время, другие российские подразделения прилагают усилия для уничтожения украинских опорников – в частности, с помощью дронов и артиллерии.

По словам этого же комбата, в штурмы российское командование бросает неподготовленных солдат, ведь их основное назначение заключается даже не в накоплении или закреплении, а в том, чтобы оттянуть на себя удары украинских дронов и артиллерии и тем самым раскрыть позиции экипажей дронов и артиллеристов. Далее же выдвигаются уже лучше подготовленные российские штурмовики, которые вступают в ближний бой с украинскими операторами дронов и артиллеристами.

Украинский командир также заявил, что в штурмы россияне идут одними и теми же маршрутами, что умножает и без того большие потери российских сил. Россияне также постоянно вводят в бой новые подразделения и направляют в район подкрепления.

Так, в одном из украинских военных Telegram-каналов на днях появилось изображение, зафиксировавшее большое количество уничтоженных оккупантов вблизи Родинского (к северу от Покровска): большинство из них было ликвидировано с помощью дронов.

Представитель еще одной украинской бригады, действующей на Покровском направлении, 2 ноября сообщил, что подразделения российской 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ понесли настолько большие потери личного состава, что потеряли эффективность в бою и отступают. Их сменяют подразделения 108-го мотострелкового полка и 68-го танкового полка (оба – 150-я мотострелковая дивизия, 8-я общевойсковая армия).

Также, по данным военного движения украинцев и крымских татар "Атеш", тяжелые потери и высокий уровень дезертирства фиксируется в 74 мотострелковой бригаде (41 общевойсковая армия ВС РФ). Несмотря на эти проблемы, командование не дает возможности оккупантам из рядов 74 бригады отдохнуть. Также там практически не эвакуируют своих раненых с поля боя, что лишь множит и без того высокие потери.

