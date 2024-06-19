Россия скупает в Китае зарубежное оборудование для увеличения производства оружия – FT

Страна-агрессор РФ ищет в Китае подержанные станки западного производства, используя теневые сети покупателей. Таким образом, Москва пытается получить жизненно важное оборудование для увеличения производства вооружений.

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Об этом пишет британская газета Financial Times. Как говорится в статье, тайная стратегия Кремля по получению высокоточного оборудования является попыткой обойти более жесткие санкции Запада и экспортный контроль.

Сделки, производимые через сети теневых компаний, касаются старых высокотехнологичных станков, производимых западными компаниями, которые остаются в Китае после десятилетий продажи китайским заводам.

Вашингтонский центр перспективных оборонных исследований (C4ADS), разоблачивший теневую торговлю, заявил: сложные схемы поставки свидетельствуют о том, что заявления России о якобы на ее территории производимых высокоточных инструментах, вероятно, "преувеличены".

"То, что станку два или три десятилетия не означает, что он не способен производить простые компоненты для оружия", – говорит аналитик C4ADS Аллен Маггард.

Одна закупочная сеть, обнаруженная C4ADS и подтвержденная журналистами FT, касается компании AMG (Москва) – российского военного поставщика, попавшего в прошлом году под санкции США.

В 2022 году AMG увеличила импорт инструментов с числовым программным управлением (ЧПУ), изготовленных производителем станков высокого класса Tsugami (Япония).

Такие инструменты важны для оборонной промышленности, поскольку позволяют автоматизировать высокоточную, высокоскоростную манипуляцию и фрезерование металла.

Как пишет Financial Times, публичные документы показывают, что AMG заключила контракты на приобретение станков для компании "Комета", разрабатывающей системы вооружений для РФ, в том числе системы противоракетной обороны, реактивное оружие и ракетные системы.

Станки Tsugami были замечены в использовании на разных военных объектах.

В то же время таможенные документы показывают, что AMG купила оборудование Tsugami на сумму около 600 тыс. долларов в 2021 году у официального японского поставщика.

После вторжения эта сумма выросла до 50 млн долларов в 2023 году, причем весь прирост пришелся на двух теневых посредников.

Первый поставщик – Amegino, находящийся под санкциями США и базирующийся в ОАЭ. Второй посредник – ELE Technology, обманным путем представляющий себя как "подразделение компании Gray Machinery Company", американского дистрибьютора станков. На самом деле, ELE Technology базируется в Китае.

Компания Tsugami сообщила Financial Times, что не поставляла никакие товары напрямую ELE.

Согласно данным на сайте ELE, в настоящее время она продает два подержанных станка Tsugami, которые были изготовлены в 2001 и 2005 годах.

Документы свидетельствуют, что Amegino организовала для ELE отправку товаров на сумму 2,7 млн. долларов в РФ в начале 2023 года.

Tsugami полагается на китайский рынок уже около 20 лет. По оценкам одного человека, связанного с компанией, в Китае насчитывается более 100 тыс. машин Tsugami из 200 тыс. по всему миру.

Это рынок, на который Россия нацелилась после того, как в 2022 году официальные поставщики машин Tsugami покинули страну-агрессора.

Министерство торговли Японии заявило, что работает с партнерами по G7 над усилением противодействия обходу санкций.

В статье также указано, что другая российская компания, UMIC, приобрела станки и детали на сумму 2,9 млн. долларов в таких странах, как Израиль, Япония, Корея, Германия, Швеция и Швейцария.

Во всех случаях оборудование было отправлено из Китая и куплено в юанях через базирующихся в Китае торговых партнеров. В отличие от AMG, UMIC не подпадает под санкции США.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Вашингтон раскритиковал Китай за позицию в отношении войны РФ против Украины. По словам Столтенберга, Пекин разжигает самый большой вооруженный конфликт в Европе и Запад не должен мириться с этим. В то же время генсек призвал увеличить поставки оружия Украине.

Напомним также, в МИД Китая ранее отреагировали на обвинения президента Украины Владимира Зеленского в попытках сорвать Саммит мира. Там заявили, что КНР якобы никогда не "раздувала и не разжигала пламя" российско-украинской войны.

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