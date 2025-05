Россия 'слишком много просит' на переговорах, но ее армия истощилась – ISW

Американские чиновники признали постоянную непреклонность России относительно любого соглашения о прекращении огня в Украине. В то же время там подтвердили, что Украина остается преданной предложенному президентом США Дональдом Трампом всеобъемлющему 30-дневному прекращению огня.

По мнению чиновников из команды республиканца, страна-агрессор "слишком много просит" на переговорах в то время когда ее войска уже давно истощились, чтобы продолжать путинскую войну. Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Так, специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог 6 мая заявил, что отказ российского диктатора Владимира Путина согласиться на 30-дневное прекращение огня является главным препятствием для установления мира в Украине. Он также "пригрозил", что Россия пострадает, если стороны не согласятся на эту тишину, поскольку "Россия не выиграет войну".

"Келлог указал на неспособность России обеспечить позиции на правом берегу Днепра в Херсонской области, ее неспособность добраться до Киева и Одессы, а также высокий уровень истощения российских войск – все это соответствует оценке ISW о том, что боевая ситуация России ухудшилась с 2022 года", – отметили аналитики.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 7 мая заявил, что Россия "просит определенного набора требований" и "уступок, чтобы прекратить войну", но Вашингтон считает, что Москва "просит слишком много".

Келлогг повторил, что Украина согласилась на возобновляемое всеобъемлющее прекращение огня в воздухе, на суше и море минимум на 30 дней, а также готова немедленно подписать соглашение. Он назвал Путина главным препятствием к миру. По его словам, Киев готов принять "прекращение огня на месте", которое потребует от России и Украины отступить на 15 км от нынешней линии фронта, чтобы установить 30-километровую демилитаризованную зону, которая может подпадать под неопределенный механизм мониторинга. Также спецпосланник заявил, что члены возглавляемой Великобританией и Францией Коалиции желающих готовы развернуть "силы прекращения огня" к западу от реки Днепр, которые будут осуществлять патрулирование территории и следить за соблюдением тишины.

В ответ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, мол, Россия "не получала никаких украинских предложений по созданию демилитаризованной зоны". На фоне этого американская сторона признала, что РФ просто пытается затянуть и отложить переговоры по всеобъемлющему прекращению огня, чтобы скрыть свой постоянный отказ от предложений США.

Аналитики убеждены, что Россия остается против любых механизмов обеспечения выполнения или мониторинга прекращения огня, поскольку использует отсутствие таких механизмов как оружие, чтобы заполнить информационное пространство необоснованными заявлениями о "нарушении Украиной режима тишины", как она делала это раньше.

"Кремль также неоднократно прямо отвергал перспективу размещения европейских миротворцев в Украине, утверждая, что такое развертывание будет неприемлемым для РФ. Россия остается преданной своим давним усилиям по продолжению мирных переговоров, чтобы достичь успехов на поле боя и попытаться обеспечить дополнительные уступки от США", – подытожил ISW намерения страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, после очередной массированной российской атаки, которая привела к жертвам и разрушениям, президент Владимир Зеленский заявил, что предложение Украины прекратить огонь минимум на 30 суток остается в силе. Однако именно от России мир не видит никакого ответа, кроме новых ударов по украинским городам и мирным жителям.

