'Россия сломала мне жизнь': пленный пакистанец рассказал, как россияне обманом отправили его на войну в Украину. Видео

В России любой может быть буквально схвачен за руку силовиками и силой отправлен на войну. По крайней мере, об этом свидетельствуют рассказы военнопленных из армии оккупантов. Так, гражданин Пакистана Ахад Вали оказался на войне в Украине только потому, что путешествовал транзитом через РФ.

Видео дня

Пакистанец направлялся через РФ и Финляндию в Германию, где жил и работал уже семь лет. Но вместо ФРГ он оказался на войне в Украине, да и с автоматом без патронов. Свою историю он рассказал в проекте "Хочу жить".

"Помогите мне. Заберите меня домой, эта Россия сломала мне жизнь. Я видел такие ужасы", – с такими словами 31-летний Ахад Вали начал свой рассказ.

Мобилизовали Ахада обманом: по его словам, российские пограничники якобы задержали его и передали полиции, где иностранцу "подсунули документы на непонятном языке". Мужчину заверили, что это бумаги на депортацию. Но после подписания Ахада повезли не на границу, а на войну в Украину.

"Меня привезли в Украину, но я не знал, что это Украина. Я оглядывался вокруг – что происходит, везде бомбят! Мне дали в руки автомат без патронов. Множество раз я дрался с русским командиром, он бил меня и говорил: "если ты не уйдешь, я тебя убью", – рассказал он.

Так или иначе, пакистанец отправился "в атаку", хотя и не понимал, куда и зачем идет. Однако Ахаду повезло попасть под удар дрона и дождаться украинских военных, которые взяли его в плен и оказали первую помощь.

Такие истории лишь демонстрируют, насколько опасно любому, даже иностранцу, даже транзитом находиться на территории РФ. Кровавая система стремится затянуть в военную мясорубку любого мужчину с экзотической внешностью, считают в проекте "Хочу жить".

Соответственно, МИД Украины призывает иностранцев любым способом избегать попадания в ряды российской армии. А в случае отправки на фронт у них остается единственный шанс – обратиться к проекту "Хочу жить".

Как сообщал OBOZ.UA, недавно украинские военные взяли в плен 45-летнего жителя Краснодарского края. Этот россиянин вообще попал на войну на фоне бытового конфликта - из-за того, что поссорился с женой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!