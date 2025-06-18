Поссорился с женой, она написала заявление в полицию: пленный оккупант рассказал, как оказался на войне против Украины. Видео

Украинские военные взяли в плен еще одного российского оккупанта - 45-летнего Дмитрия Дудикова из Краснодарского края. Он служил в 150-й мотострелковой дивизии, 102-м мотострелковом полку, 2-м батальоне, имел звание рядового стрелка.

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Он попал на войну после бытового конфликта. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Николаевский Ванек".

По словам оккупанта, он поссорился с женой, начал ей угрожать, после чего на него вызвали полицию. Вместо уголовной ответственности мужчине предложили подписать контракт с российским Минобороны. Обещали работу водителем, но на самом деле его направили на передовую. Как следствие, россиянин оказался в мясных штурмах под Торецком.

Оккупанта взяли в плен бойцы полка "Азов", когда он выполнял боевую задачу вблизи Петровки. Перед тем, как сдаться, он несколько дней скрывался в подвале без воды и еды.

Дудиков заявил, что украинские военные обращались с ним лучше, чем его же командиры. Также он призвал других не подписывать контракт с армией РФ, потому что сам об этом пожалел.

Стоит отметить, это уже шестой пленный из 150-й дивизии, которого взяли украинские защитники за последнее время.

Напомним, ранее другой пленный оккупант рассказал, как попал на войну против Украины, и пожаловался на командование.

Евгений Латухин из 150-й мотострелковой дивизии ВС РФ попал в плен после попытки поднять флаг РФ на Торецком направлении. Он пожаловался, что его забрали на войну из-за уклонения от службы: мол, согласился подписать контракт, чтобы вернуть водительское удостоверение и разблокировать карточки. А уже на передовой он на собственной шкуре ощутил, что скрывается за фразой о том, что российское командование относится к рядовому составу как к мясу.

Как сообщал OBOZ.UA, российский оккупант, который хотел сдаться в плен ВСУ и на которого его "боевые товарищи" сбросили взрывчатку с дрона, когда он полз к позициям украинских воинов, не погиб. Раненого россиянина нашли защитники, которые вывезли его в безопасное место и оказали медицинскую помощь. Сейчас россиянин находится в плену и благодарит украинских воинов за свою спасенную жизнь.

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