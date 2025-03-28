Россия снова атаковала газотранспортную систему "Суджа" на Курщине и попыталась обвинить Украину: ложь разоблачили. Видео
В Курской области РФ российская армия снова атаковала газораспределительную систему "Суджа": 28 марта там вспыхнул сильный пожар. У врага в который раз попытались переложить вину за ЧП на Украину, но его ложь была разоблачена.
Кадры горящей газоизмерительной станции (ГИС) распространили пропагандистские СМИ. Они признались, что видео поступило от минобороны РФ.
В оборонном ведомстве страны-агрессора утверждали, якобы "Киев нанес двойной удар" по ГИС "Суджа". Россияне пытаются дискредитировать Силы обороны Украины, приписывая им "нарушение прекращения огня".
"Все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении целенаправленных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского", – цинично высказались в МО РФ.
В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины подчеркнули, что Россия сама атаковала "Суджу", которую в настоящее время ее войска не контролируют.
"Россия снова атаковала газотранспортную систему (газоизмерительную станцию) "Суджа" на Курщине, которую они не контролируют", – написал глава ЦПД Андрей Коваленко.
Напомним, что в ночь на 21 марта на газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" в Курской области прогремели взрывы, после которых начался масштабный пожар. Трубу, расположенную на границе РФ с Сумской областью Украины, использовали для поставки газа в Европу.
У агрессора заявили, якобы "удар нанесли украинские силы", однако Киев опроверг фейк россиян. В Генштабе ВСУ также подчеркнули, что Кремль наращивает дискредитационную кампанию против Украины, пытаясь обвинить Силы обороны в обстреле станции.
Как сообщал OBOZ.UA, после начала украинской операции в Курской области ГИС "Суджа" находилась под контролем ВСУ. Несмотря на боевые действия, все это время через объект продолжался транзит газа в Европу.
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