Россия снова атаковала газотранспортную систему 'Суджа' на Курщине и попыталась обвинить Украину: ложь разоблачили. Видео

В Курской области РФ российская армия снова атаковала газораспределительную систему "Суджа": 28 марта там вспыхнул сильный пожар. У врага в который раз попытались переложить вину за ЧП на Украину, но его ложь была разоблачена.

Видео дня

Кадры горящей газоизмерительной станции (ГИС) распространили пропагандистские СМИ. Они признались, что видео поступило от минобороны РФ.

В оборонном ведомстве страны-агрессора утверждали, якобы "Киев нанес двойной удар" по ГИС "Суджа". Россияне пытаются дискредитировать Силы обороны Украины, приписывая им "нарушение прекращения огня".

"Все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении целенаправленных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского", – цинично высказались в МО РФ.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины подчеркнули, что Россия сама атаковала "Суджу", которую в настоящее время ее войска не контролируют.

"Россия снова атаковала газотранспортную систему (газоизмерительную станцию) "Суджа" на Курщине, которую они не контролируют", – написал глава ЦПД Андрей Коваленко.

Напомним, что в ночь на 21 марта на газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" в Курской области прогремели взрывы, после которых начался масштабный пожар. Трубу, расположенную на границе РФ с Сумской областью Украины, использовали для поставки газа в Европу.

У агрессора заявили, якобы "удар нанесли украинские силы", однако Киев опроверг фейк россиян. В Генштабе ВСУ также подчеркнули, что Кремль наращивает дискредитационную кампанию против Украины, пытаясь обвинить Силы обороны в обстреле станции.

Как сообщал OBOZ.UA, после начала украинской операции в Курской области ГИС "Суджа" находилась под контролем ВСУ. Несмотря на боевые действия, все это время через объект продолжался транзит газа в Европу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!