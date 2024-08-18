В сеть слили видео ВСУ с газоизмерительной станции 'Суджа' в Курской области

Газоизмерительная станция "Суджа" в Курской области находится под контролем Вооруженных Сил Украины. 18 августа у сети появилось видео с украинскими воинами возле этого крайне важного для российского "Газпрома" объекта.

Видео дня

На опубликованных кадрах защитники интересуются, что у россиян с лицами. Видео распространили ряд украинских Telegram-каналов и некоторые СМИ.

В коротком ролике видны несколько украинских военнослужащих, стоящих перед зданием ГИС "Суджа". Один из них интересуется у россиян, что у них с лицами, используя уже устоявшийся фразеологизм. После этого он посылает "воздушный поцелуй" (внимание, видео содержит ненормативную лексику).

Ранее, а именно 9 августа, через три дня после начала операции Украины в Курской области РФ, ряд российских СМИ уже распространял видеообращение украинских воинов, снятое на фоне филиала "Газпрома" в Судже. А накануне The Washington Post со ссылкой на неназванного советника президента Украины Владимира Зеленского сообщило о том, что ГИС "Суджа" перешла под контроль ВСУ.

"Город контролируется Вооруженными Силами Украины, в городе спокойно, все дома целы. Стратегический объект "Газпрома" в городе Суджа контролируется бойцами 99-го механизированного батальона 61-й отдельной Степной бригады", – говорили военные на упомянутом видео.

А через три дня, 12 августа, российская редакция "Радио Свобода" обнародовала спутниковые снимки, зафиксировавшие разрушения на этом важном для "Газпрома" объекте.

"Часть повреждений появилась на них между 9 и 10 августа, а часть – между 10 и 11 августа. На фото за 11 августа видно, что практически полностью разрушено одно из административных зданий станции, а также одна из площадок, на которой установлено измерительное оборудование", – говорилось в материале издания.

Суджанская газоперекачивающая и измерительная станции в Курской области остаются единственной точкой входа российского природного газа для дальнейшей его транспортировки в Европу через украинскую газотранспортную систему. Поэтому ряд западных аналитиков предполагали, что контроль над этим объектом является одной из ключевых целей операции и что Киев может стремиться использовать возможности для прекращения поставок российского газа в Европу как рычаг влияния.

Однако это опровергалось как Украиной (министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что транзит российского газа через Украину продолжается и после начала операции на Курщине), так и Россией. На днях в российском "Газпроме" заявили, что через станцию "Суджа" и украинскую газотранспортную систему подается около 42 млн кубометров голубого топлива в сутки. Эти показатели близки к привычным объемам июля-началу августа.

Напомним, ранее в The Times спрогнозировали, что Россия может попытаться отбить Курщину в октябре 2024 года – до того, как зима усложнит проведение наступательных операций. Однако пока, по оценкам издания, ситуация на Курщине является триумфом украинской армии и позором для "второй армии мира", которая "похоронила" в Украине десятки тысяч единиц бронетехники и теперь защищать свои собственные территории вынуждена, в частности, с помощью древних и давно списанных танков Т-54.