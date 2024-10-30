Россия собрала на юге группировку из 200 тысяч военных, но атакует малыми штурмовыми группами, – Волошин

Страна-агрессор Россия собрала на юге Украины около 200 тысяч военных, которым противостоят наши Силы обороны. В эти силы врага входят и оккупационные российские войска в Крыму.

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Противник распределяет свои подразделения в соответствии с тем, где он наращивает усилия, а где держит оборону. Об этом 29 октября заявил спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин в эфире телеканала "Мы – Украина".

"В настоящее время враг не создал наступательных группировок, как сообщает наша разведка, однако на нескольких отрезках он создает дополнительные штурмовые группы для ведения штурмовых действий малыми силами пехоты", – сказал он.

По его словам, на некоторых участках фронта россияне создают дополнительные малые штурмовые группы (до 10 человек). Также противник собирает бронированную технику для поддержки действий этих групп.

Также Волошин рассказал, что в настоящее время Силы обороны Украины контролируют большинство островов на Днепре, однако оккупанты пытаются форсировать реку.

"Враг каждый день проводит штурмовые действия, пытается форсировать, проводить разведывательно-поисковые действия, чтобы выявить слабые стороны нашей обороны, выявить наши огневые средства. Чтобы подготовить плацдармы и создать условия для форсирования и захвата (как мы имели несколько месяцев назад плацдарм в Крынках) на правом берегу Днепра, чтобы стянуть туда наши силы и средства", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ активизировались в Запорожской области и некоторое время назад вклинились в район села Левадное (в Малиновской громаде). Украинские защитники проводят стабилизационную операцию вблизи этого населенного пункта.

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