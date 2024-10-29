Важный узел на юге Донетчины: ВСУ проводят стабилизационную операцию возле Левадного

Войска Российской Федерации активизировались в Запорожской области и некоторое время назад вклинились в район села Левадное (в Малиновской громаде). Украинские защитники проводят стабилизационную операцию вблизи этого населенного пункта.

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Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин. Об оперативной обстановке 29 октября он рассказал в комментарии телемарафону "Єдині новини".

"У нас продвижений больших нет. Только несколько дней назад противник, используя постоянные штурмовые действия, имел частичный успех и вклинился на небольшое расстояние на глубину взводного опорного пункта возле села Левадное. Сейчас ВСУ проводят стабилизационную операцию, стабилизационные действия для того, чтобы выровнять положение. То есть продвижений как таковых на нашем направлении фактически нет", – заявил Волошин.

Левадное находится по пути в поселок Великая Новоселка. Военный подчеркнул, что "это важный узел на юге Донецкой области, и фактически это граница с Днепропетровской областью". Силы обороны нашей страны делают все, чтобы не допустить продвижения противника в глубину украинской территории, заверил Волошин.

Добавим: ресурс DeepState 27 октября заявил, что ВС РФ якобы оккупировали Левадное.

Как писал OBOZ.UA, Генеральный штаб Вооруженных сил информировал, что 28 октября в Украине произошло 149 боевых столкновений, более трети из которых – на Кураховском направлении. Российские оккупанты нанесли по украинским позициям и населенным пунктам один ракетный и 93 авиаудара, сбросив 67 КАБов; совершили более 4800 обстрелов и задействовали для поражения свыше 1600 дронов-камикадзе.

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