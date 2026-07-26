Россия сократила использование авиации в акватории Чёрного и Азовского морей: в чём дело

Над Черным и Азовским морями в последнее время стало меньше вражеской авиации. Одна из причин заключается в блокировании поставок оккупантов во временно оккупированный Крым.

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Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук. По его словам, корабли российского флота также практически не выходят из пунктов базирования.

Что известно

Плетенчук назвал сокращение присутствия российской авиации вакватории Черного и Азовского морей "одним из результатов блэкаутов и блокирования поставок россиян во временно оккупированный Крым".

"Наблюдаем эту тенденцию не первый день, сохранится ли она – пока говорить сложно, но сам факт имеется. И даже несмотря на то, что россияне в последнее время чаще применяют авиацию для нанесения ударов, это все равно важно. Российские корабли остаются в пунктах базирования, выходов в море не фиксируется", – рассказал он.

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