Россия сократила наступательные операции, чтобы бросить силы на Бахмут: разведка Британии рассказала о ситуации

Россия, вероятно, сократила численность войск и уменьшает наступательные действия в Донецкой области. Целью оккупационных войск является перебрасывание ресурсов на Бахмутский сектор, где российские силы Министерства обороны и ЧВК "Вагнер" продолжают ползучее продвижение.

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Об этом сказано в сводке британской разведки на 18 апреля, опубликованной в Twitter Министерства обороны Британии. Там напомнили, что линия фронта в центре города на данный момент в основном проходит вдоль железной дороги.

В разведке отметили, что Украина удерживает войска России с юга вдоль линии улицы Корсунского, старой главной дороги на запад от города.

Также в Британии считают, что для обеих сторон сокращение своих подразделений вокруг Бахмута стало критическим вопросом: Украина хочет высвободить наступательные силы, в то время как Россия, вероятно, стремится восстановить оперативный резерв.

Напомним: в Институте изучения войны сообщили, что оккупационные войска РФ, вероятно, добились дальнейших незначительных успехов в Бахмуте и продолжили наземные атаки на линии Авдеевка – Донецк. Вместе с тем они ведут оборонительные приготовления на юге Украины, опасаясь контрнаступления ВСУ.

При этом основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин просит у российского минобороны больше снарядов для своих сил, чтобы "продвигаться в Бахмуте на 100-200 м в день" и нести меньшие потери.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Минобороны Украины сообщили, что в настоящее время российские оккупанты активно наступают на востоке Украины. В частности, войска РФ увеличили количество артиллерийских и авиационных ударов в районе Бахмута;

– двое экс-командиров ЧВК "Вагнер" рассказали об убийствах десятков украинских детей и подрыве ямы с ранеными. Они заверили, что жесточайшие преступления совершались по личному приказу и при полном одобрении основателя этой преступной группировки Евгения Пригожина.

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