Россия стала меньше беспокоить Харьков КАБами: в Силах безопасности объяснили причину

После продолжительных массированных ударов по Харькову ситуация в регионе начала меняться. Российская оккупационная армия начала реже сбрасывать управляемые авиабомбы на город после того, как у украинских защитников появились системы противовоздушной обороны Patriot

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Об этом сообщил начальник управления по противодействию военным преступлениям Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко в комментарии Новости.LIVE. Он напомнил, что эти ЗРК способны поражать вражеские самолеты на расстоянии более 120 км.

"Именно после этого количество авиаударов по Харькову существенно уменьшилось", – сказал представитель прокуратуры.

Однако ситуация на приграничных Харьковщины остается напряженной. Российские захватчики и дальше активно применяют управляемые авиабомбы по Золочеву, Волчанске, Купянске и вдоль всей линии фронта.

Кроме этого, по словам Борисенко, РФ использует современные CRPA-антенны типа "Комета". Они состоят из восьми малых антенн и поддерживают связь с четырьмя глобальными навигационными системами: GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou.

"Если нашим системам РЭБ удается заглушить одну частоту, дрон автоматически переключается на другую. Заглушить связь стало сложнее", – объяснил представитель областной прокуратуры.

Напомним, оккупанты в последнее время активизировали атаки на Харьков. В то же время изменились тактика и тенденция их ударов – город атакуют группы вражеских дронов количеством по 10-15 штук.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 8 апреля Россия массированно атаковала Харьков "Шахедами". В городе зафиксировали более 20 прилетов, есть пожары и пострадавшие.

Вечером 3 апреля россияне атаковали Харьков дронами. Пять человек погибли, в том числе ребенок. Пострадали 34 человека, среди них трое детей.

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