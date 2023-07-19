Россия столкнулась с дилеммой из-за активизации боевых действий в низовье Днепра – разведка Британии

С начала июля активизировались бои в районе низовья Днепра в Херсонской области. Они идут возле небольшого украинского плацдарма возле Антоновского моста на левом берегу региона, а также за острова в дельте Днепра.

Видео дня

В настоящее время военное руководство РФ встало перед выбором, усиливать ли свою группировку в Херсонской области за счет подразделений, пытающихся сдержать контрнаступление Сил обороны Украины на Запорожье. Об этом говорится в новом своде Министерства обороны Великобритании.

Ссылаясь на данные британской разведки, в МО Британии рассказали о возможном усилении боевых действий в низовьях Днепра с начала июля.

"Помимо интенсивных боев на восточном берегу вокруг небольшого украинского плацдарма у разрушенного Антоновского моста, небольшие подразделения российских и украинских войск также соревновались за острова в дельте Днепра", – уточнили в британском оборонном ведомстве.

Там добавили, что и украинские воины, и российские оккупанты используют небольшие скоростные моторные лодки. И Украина успешно уничтожила часть плавсредств оккупантов с помощью тактических БПЛА одностороннего действия.

Теперь российское военное командование должно решить, как реагировать на рост угроз в Херсонской области.

"Россия стоит перед дилеммой, отвечать ли на эти угрозы усилением своей Днепровской группировки войск за счет растянутых подразделений, противостоящих украинскому контрнаступлению в Запорожской области", – отметили в Минобороны Британии.

Напомним, ранее в британской разведке сообщили, что ВСУ на юге проводят контратаки на двух направлениях, но "вряд ли уже прорвали основные оборонительные линии РФ." В то же время, на Запорожье агрессор, вероятно, ввел режим нормирования снарядов для артиллерии, пытаясь сохранить свою критическую способность ведения огня непрямым наведением.