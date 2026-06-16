Россия столкнулась с проблемой набора контрактников на войну: пришлось прибегнуть к "новым методам". Видео

Российская армия испытывает трудности с пополнением личного состава на фоне значительных потерь в войне против Украины. Для выполнения планов по набору власти и военкоматы используют дополнительные стимулы для вербовщиков.

Видео дня

В то же время требования к кандидатам фактически сведены к минимуму. Об этом сообщает проект "Хочу жить".

Ежемесячно российская армия теряет десятки тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, тогда как темпы набора новых контрактников не позволяют полностью компенсировать эти потери. Значительную часть новобранцев составляет так называемый спецконтингент – осужденные, подозреваемые, обвиняемые и лица с долговыми обязательствами.

Для увеличения количества желающих заключить контракт в регионах РФ действует система вознаграждений для посредников, которые приводят новых кандидатов в военкоматы. При этом состояние здоровья или физическая пригодность потенциальных военных часто не становятся препятствием для зачисления в армию.

Главные истории дня

На обнародованном видео житель российской Пензы утверждает, что его знакомых принудительно или под давлением заставляли подписывать контракты с Министерством обороны РФ. Среди таких людей были лица с серьезными проблемами со здоровьем и мужчины старшего возраста.

"Похитили мусора (полицейские), я их по-другому назвать не могу. Заставили подписать контракт, сейчас он находится в городе. И не надо рассказывать сказки, что все это добровольно. Нет, людей бьют, людей душат. Вот, кстати, парень жил где-то на Тепличном, чуть дальше. Другого моего знакомого, там дальше, в Кривозерье, тоже забрали. У него металлические штифты в ногах. Он не то что бегать не может –, он ходить не может. Его отправили в штурмовое подразделение и заставили подписать контракт. Еще одного мужчину, который живет чуть дальше, также заставили подписать контракт. Ему уже, не знаю, за шестьдесят, но и его заставили", — – говорит местный житель.

Также в ролике показан мужчина, который заявил, что попал на территорию воинской части в состоянии алкогольного опьянения.

Он утверждает, что после этого его привлекли к оформлению документов на контракт, когда он не мог в полной мере осознавать свои действия.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что значительные потери армии РФ в зоне боевых действий на территории Украины заставляют агрессора искать новые способы привлечения свежего "мяса" на войну. Некоторые россияне уже ощутили на себе и своих близких эти "нововведения", других это еще только ждет. Путинский режим готов бросить в горнило войны любого –, даже матерей, которые в одиночку воспитывают маленьких детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!