Россия терпит безумные потери в войне, но думает об открытии новых направлений фронта: куда нацелился враг

Оккупационная армия России продолжает нести значительные потери на фронте в Украине, которые больше не перекрываются текущими темпами рекрутинга. Несмотря на это, военно-политическое руководство РФ рассматривает варианты расширения боевых действий.

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В частности, Кремль планирует проведение активных наступательных операций на новых направлениях. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса на встрече с журналистами, где присутствовала команда OBOZ.UA

Потери превышают пополнение

По словам Палисы, сложившаяся на фронте ситуация напрямую связана с динамикой потерь и рекрутинга противника. Только за июль верифицированные потери российских войск убитыми и ранеными составили 43 тысячи человек, в то время как привлечь через рекрутинг удалось лишь 37 тысяч.

Отрицательный баланс в 6 тысяч человек за один месяц – это не разовый случай, а устойчивый тренд, фиксируемый как минимум с февраля этого года. Если в предыдущие годы Кремлю удавалось компенсировать даже самые высокие санитарные и безвозвратные потери за счет набора новых сил, то сейчас тенденция изменилась на противоположную.

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Общая численность группировки удерживается только благодаря перераспределению сил и привлечению стратегических резервов, однако имеющихся ресурсов объективно недостаточно для достижения поставленных Кремлем стратегических целей.

Угроза для Киева, Чернигова и стран НАТО

Украинская разведка, верифицировав данные из нескольких источников, зафиксировала, что военное руководство РФ получило от политического центра задачу спланировать и подготовить проведение операции в направлении Киева и Чернигова.

Генеральный штаб ВСУ уже разработал возможные варианты реагирования, обороны и противодействия этим замыслам. На данный момент создание ударных наступательных группировок на этих направлениях не наблюдается, а приоритетной задачей украинских сил остается недопущение самих условий для начала таких действий противника.

Кроме того, разведка неоднократно фиксировала сигналы о том, что Россия рассматривает возможность агрессии против стран Балтии и других государств НАТО. Впрочем, учитывая текущие результаты РФ в Украине, открытие еще одного фронта на данном этапе выглядит для Кремля крайне невыгодным.

Мобилизация в России

Для реализации масштабных задач, например, попытки финального штурма Донбасса в ограниченные сроки российского военному руководству не обойтись без объявления мобилизации.

В информационном пространстве и планах РФ фигурируют цифры в 300 тысяч человек до конца текущего года и еще 300 тысяч в первой половине следующего. Однако Палиса подчеркнул, что призыв такого количества людей упирается в реальные возможности российского военного аппарата: всех этих мобилизованных необходимо полноценно экипировать, одеть и провести хотя бы базовую подготовку.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российское руководство разрабатывает планы новой волны мобилизации на 2026–2027 годы. По данным украинской разведки, Генштаб РФ подготовил вариант дополнительного призыва 600 тысяч человек — по 300 тысяч в 2026 и 2027 годах.

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