Россия ударила дроном по спасателям в Донецкой области: поврежден экскаватор, мужчина получил контузию. Фото

Страна-агрессор не перестает атаковать Украину. В том числе и Донецкую область. В этот раз Россия ударила дроном по спасателям в Покровском районе.

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Об этом говорится в сообщении ГСЧС. Отмечается, что во время атаки был поврежден экскаватор, а находившийся в нем мужчина получил контузию.

В настоящее время спасателя транспортировали в больницу. Экскаватор получил значительные повреждения.

"Сегодня в Покровском районе, при возвращении после проведения аварийно-спасательных работ, под обстрел из FPV-дрона попал экскаватор-погрузчик спасателей. Один из них предварительно получил контузию", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно о том, что оккупационные войска России в воскресенье атаковали Никополь и другие населенные пункты этого района Днепропетровщины. В результате обстрелов пострадали четыре человека, повреждены АЗС и грузовик, админздание, пятиэтажка, десяток частных домов.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что РФ за уходящую неделю применила для атак по Украине более 1260 авиабомб, почти 750 ударных дронов и более десятка ракет разных типов. Глава государства призвал мир усиливать санкции против страны-агрессора, чтобы лишить ее возможности продолжать террор.

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