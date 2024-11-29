Ночью над 11 областями Украины уничтожили 88 российских дронов – Воздушные силы

Страна-агрессор Россия в ночь 29 ноября атаковала Украину 132 ударными дронами. Защитники неба сбили 88 целей, также десятки БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

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ПВО работала в 11 регионах. Об отражении этого нападения, которое длилось с 18:30 минувших суток, рассказали в Воздушных силах ВСУ.

За данными военными, враг атаковал Украину 132 ударными БПЛА Shahed и беспилотниками неустановленного типа с направлений Орел, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск в РФ.

К отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито 88 вражеских беспилотников в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях.

Кроме этого, 41 дрон локационно потерян, вероятно, из-за активного противодействия РЭБ, один беспилотник вернулся в РФ.

В результате российской атаки в нескольких областях Украины повреждена инфраструктура, автомобили, частные и многоквартирные дома, пострадавшим оказывается помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 ноября Силы обороны уничтожили 114 из 188 ракет и дронов, которыми Россия массированно атаковала Украину. В частности, по состоянию на утро были сбиты 76 крылатых и три авиационных ракеты, 35 БПЛА, а также 62 дрона локационно потеряны.

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