Россия ударила по Александровке в Донецкой области: погибли четыре человека, среди раненых – ребенок. Фото

Утром 23 сентября российская оккупационная армия нанесла авиационный удар по Александровке Донецкой области. Вследствие военного преступления погибли 4 человека погибли и 4 пострадали.

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Среди раненых – ребенок 2021 года рождения. Об этом сообщили в Донецкой областной военной администрации.

Последствия террора

По информации ОВА, около 10:00 утра россияне сбросили на поселок 4 авиабомбы, в результате чего был разрушен многоэтажный дом. Повреждены еще 11 многоэтажек, 42 частных дома, детский сад, магазин, административное здание и 6 автомобилей.

По предварительной информации, под завалами могут оставаться еще 8 человек, среди них двое детей 2024 и 2025 годов рождения. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Все ответственные службы работают на месте.

"Еще раз призываю всех, кто остается в Донецкой области: не откладывайте эвакуацию. Особенно, если рядом с вами дети. Они не должны жить под авиабомбами и ждать следующего удара. Берегите своих детей. Вывозите их в более безопасные регионы. Поможем с эвакуацией и размещением", – заявили в ОВА.

Главные истории дня

Напомним, 23 сентября российские войска вновь атаковали Киев ударными дронами. Последствия атаки зафиксированы в Соломенском, Дарницком и Голосеевском районах.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение суток 22 сентября и ночи 23-го страна-агрессор РФ продолжала атаковать Киевскую область. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, повреждения зафиксированы в четырёх районах, есть пострадавшие.

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