Россия ударила по Краматорску: среди жертв – 13-летний мальчик, есть раненые

Днем 29 марта российские оккупанты в очередной раз атаковали Краматорск, в Донецкой области. В результате вражеского обстрела погибли трое мирных жителей, среди них 13-летний мальчик.

Еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщили в Офисе Генарального прокурора.

Атака произошла около 12:36. В результате удара ранения получили женщина и пятеро мужчин в возрасте от 19 до 84 лет.

По состоянию на момент публикации, следователи устанавливают последствия атаки и тип оружия, которое использовали оккупанты. Преступление расследуется как нарушение законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в этот же день в Херсоне около 10:50 оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль. В момент атаки в машине находились два человека.

В результате взрыва 43-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и погибла на месте. Ранения также получил 74-летний мужчина.

Также OBOZ.UA сообщал, 28 марта российский дрон упал возле дома культуры в селе Пересадовка на Николаевщине. Во время удара неподалеку отдыхала молодежь. Услышав взрыв, местные жители бросились на место происшествия.

