Россия ударила по Кривому Рогу ракетой 'Искандер-К': Игнат озвучил предварительную версию

Утром 8 сентября российские войска нанесли удар по центру Кривого Рога. Погиб полицейский, еще 60 человек получили ранения различной степени тяжести, разрушен и поврежден ряд админзданий и жилых домов, в том числе многоэтажек, разрушения получили и другие объекты.

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В Воздушных силах Вооруженных сил Украины отметили: по предварительным данным, удар государство-агрессор нанесло ракетой "Искандер-К". Об этом заявил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Предварительные результаты – "Искандер К" по Кривому Рогу. Возможен все-таки артиллерийский обстрел. Это могут быть реактивные системы залпового огня, в частности, что касается и севера, и восточных областей. Окончательно скажут специалисты, работающие на месте, где будут найдены обломки ракет – двигатель, элементы, по которым можно идентифицировать тип боеприпаса", – подчеркнул Игнат.

Спикер Воздушных сил добавил, что Кривой Рог находится слишком близко к линии фронта. Поэтому оккупанты наносят по нему удары с небольшого расстояния. Этим объясняется тот факт, что не всегда сигналы воздушной тревоги успевают сработать, чтобы предупредить людей об опасности.

По словам Игната, в прифронтовых регионах враг может задействовать при обстрелах как баллистическое вооружение, так и С-300, РСЗО, ракеты "Искандер" с маркировкой К, которые могут запускаться с сравнительно небольших расстояний.

"Искандер-К", пишет военный портал Defense Express, является, по сути, обобщенным названием название крылатых ракет, которые россияне могут использовать в составе ОТРК "Искандер": 9М728 (также встречается под обозначением Р-500) на дальность до 500 км и 9М729 на дальность до 1500 км. Ракеты обоих типов обладают БЧ массой до 480 кг и дозвуковой скоростью полета до 900 км/ч.

На начало полномасштабного вторжения в Украину Россия имела в запасе лишь 100 ракет обоих типов, 9М728 и 9М729. За первые десять месяцев полномасштабной войны ВПК государства-агрессора смог изготовить 20 ракет обоих типов: по две в месяц.

По этой причине такие ракеты РФ использовала для ударов по Украине довольно редко: по состоянию на начало 2023 года было известно о 68 отстрелянных единицах 9М728 и 9М729, остаток исчислялся на уровне лишь 52 крылатых ракет к ОТРК "Искандер", уверяет портал.

Напомним, утром 8 сентября Россия нанесла удар по центру Кривого Рога. По официальным данным, зафиксировано попадание в здание полиции и еще более десяти админзданий, культовое сооружение, 17 многоквартирных и 4 частных дома, а также более четырех десятков авто.

Но самое страшное – то, что пострадали люди. По состоянию на 15:00, по данным ГСЧС, было известно об одном погибшем и 60 пострадавших. Погибшим оказался полицейский, еще восемь его коллег получили ранения. Трое правоохранителей спасатели деблокировали из-под завалов. Они были госпитализированы в тяжелом состоянии, медики безотлагательно начали оперировать пострадавших.