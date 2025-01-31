Россия ударила по Сумщине: загорелся частный дом, есть пострадавшие. Фото

Вечером, 30 января, страна-агрессор снова атаковала Сумскую область "Шахедами". Под атаку попала Краснопольская громада.

Видео дня

Об этом сообщили в Сумской ОВА. При обстреле загорелся частный дом. Есть пострадавшие среди местного населения.

"Сегодня, 30 января, около 10 часов вечера, враг наносил удар по Краснопольской громаде, применив БпЛА типа "Шахед", – говорится в сообщении.

Местные власти добавили, что российский беспилотник попал в частный жилой дом. Предварительно, в результате вражеской атаки ранения разной степени тяжести получили два человека, которые доставлены в больницу.

"Берегите себя и родных, не игнорируйте сигналы воздушной", – в очередной раз напомнили в ОВА.

Напомним, что в ночь на четверг, 30 января, войска страны-агрессора РФ атаковали "Шахедами" Сумы. Один из вражеских дронов попал в жилую многоэтажку: девять человек погибли, 13 пострадали, в том числе ребенок.

Как сообщал OBOZ.UA, во время очередной террористической атаки россиян по городу Сумы ночью 30 января погибли 9 человек. К сожалению, среди них также оказались родители музыканта Ники Зеновой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!