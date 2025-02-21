Россия ударом по Гуляйполю в Запорожье убила потомка семьи Махно. Фото

Вследствие удара армии страны-агрессора РФ по Гуляйполю Запорожской области вечером 20 февраля погиб один из последних потомков Нестора Махно Нестор Яланский. Его отец Виктор Яланский был известным краеведом, внуком Карпа Махно – старшего брата украинского революционера.

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Об этом 21 февраля сообщили в Facebook общественной организации "Гуляйпольские древности". "В Гуляйполе россияне вследствие очередного обстрела убили Нестора Яланского, который был сыном Виктора Яланского – известного краеведа, внука Карпа Ивановича Махно и внучатого племянника Нестора Махно", – говорится в сообщении.

Нестор Яланский был одним из последних прямых потомков семьи Махно, проживавших в Гуляйполе.

"Его прадеда Карпа Ивановича Махно в 1919 году пытали и убили в Гуляйполе белогвардейские казаки российской добровольческой армии генерала Деникина, захватившие город. Вечная память", – говорится в сообщении ОО.

Как известно, Карп, или Поликарп Махно, был старшим братом Нестора Махно. В январе 1919 года, когда Нестора не было в Гуляйполе, в деревню ворвались "белые". Они искали дом Махно и наткнулись на дом 52-летнего Карпа, говорится в книге Валерия Волковинского "Нестор Махно: легенда и реальность".

В присутствии жены и девяти детей белогвардейцы избили его нагайками, а затем связали и босого погнали по снегу к балке, где продолжили пытать, требуя сказать, где повстанцы и какие их планы.

Ничего не узнав, они приказали Карпу идти вперед и открыли огонь. Пули пролетели над головой, но мужчина потерял сознание и в тот же день умер. "Белые" сожгли дом Карпа Махно, оставив без дома многодетную семью.

Нестор Махно тяжело перенес потерю старшего брата, считая, что тот погиб из-за него. Поклонившись могиле Карпа, он поклялся отомстить, говорится в книге.

Как сообщал OBOZ.UA, около 18 часов в четверг, 20 февраля, войска России накрыли огнем прифронтовое Гуляйполе. В ОВА информировали, что вследствие вражеских обстрелов погиб 53-летний мужчина. Взрывной волной и обломками частично разрушены частные дома.

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