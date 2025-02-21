Гуляйполе на Запорожье попало под обстрел: погиб мужчина, разрушены дома. Фото

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать населённые пункты. 20 января прифронтовый город Гуляйполе на Запорожье стал мишенью врага.

Видео дня

В результате погиб 53-летний мужчине. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Обстрел произошел около 18:00, когда вражеский снаряд попал в жилую зону. В результате взрыва и обломков погиб 53-летний мужчина.

Обстрел привел к значительным разрушениям – взрывная волна и обломки разрушили несколько частных домов. Спасатели уже работают на месте, чтобы помочь пострадавшим и ликвидировать последствия атаки.

"В результате российской атаки погиб 53-летний мужчина. Вражеский удар пришелся по прифронтовому Гуляйполю около 18 часов. Взрывной волной и обломками частично разрушены частные дома", – отметил Федоров.

Напомним, что днем россияне из артиллерии обстреляли Константиновку в Донецкой области. Обстрел длился более получаса; погибли трое гражданских – 47-летний мужчина и две женщины.

В эпицентре поражения оказались жилые дома и торговые объекты. Повреждены восемь фасадов частных и многоквартирных домов, аптека, магазин, автомобили, линии электросети, газопровод.

Кроме того, враг атаковал Никополь из тяжелой артиллерии, в результате чего погибли двое мужчин, ранения получила 39-летняя женщина. Атака повлекла за собой значительные разрушения в городе. Поврежден жилой дом, промышленное и частное предприятия, магазины, кафе, гаражи и автомобили.

Как сообщал OBOZ.UA, в Херсоне из-под завалов многоэтажки, в которую в ночь на 20 февраля попал российский КАБ, достали тело мужчины. Через несколько часов, после почти суток поисков, было обнаружено тело женщины – матери пострадавших детей-близнецов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!