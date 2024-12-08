'Россия – угроза человечеству и прогрессу': в ГУР оценили, какие риски возникли перед Украиной

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подчеркнули, что Россия будет оставаться угрозой для нашей страны – речь идет не только о военной агрессии, но и о намерениях противника расколоть наше общество. Так будет продолжаться до тех пор, пока имперские амбиции, военные преступления и преступления режима страны-агрессора не будут наказаны.

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Об этом в интервью Центру противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины рассказал представитель ГУР Андрей Юсов. Он отметил, что Россия – это фактор постоянной опасности не только для Украины, но и для Европы и всего демократического мира.

РФ представляет угрозу для человечества и прогресса, а также для физической безопасности общества, наших детей и страны.

"Думать, что планы Путина изменились, что Путин однажды проснется и поймет, что он что-то не так делал последние 3 года или 10 лет, оснований нет", – сказал Юсов.

Он добавил, что сейчас перед Украиной стоят не только вызовы, связанные с боевыми действиями. Враг также пытается расколоть украинское общество, используя для этого территориальные, ментальные, религиозные и ценностные разногласия.

Это агрессору нужно для того, чтобы сломить то единство, которое стало залогом нашего сопротивления в начале большой войны. Над этим расколом украинцев постоянно работают российские спецслужбы, в это Кремль вкладывает колоссальные ресурсы.

Представитель ГУР отметил, что демотивировать противника дешевле, чем бить ракетами и удерживать войска на оккупированных территориях.

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт Владислав Селезнев сказал, что российский диктатор Путин готовит кампанию 2025 года в Украине. Страна-агрессор уже сосредоточила на юге материковой части нашей страны группировку "Днепр" численностью около 120 тысяч военнослужащих.

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