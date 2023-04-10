Россия усилила атаки на Марьинку в Донецкой области, но проблем захватчикам не избежать – разведка Британии

Несмотря на отсутствие успеха и огромные потери российская оккупационная армия не оставляет попыток захватить Донецкую область в ее административных границах. В последние дни враг усилил атаки вокруг города Марьинка.

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При этом захватчики расходуют значительные ресурсы для получения минимальной выгоды. Об этом сообщает военная разведка Великобритании в Twitter.

В британской военной разведке зафиксировали усиление бронетанковых атак российской армии вокруг Марьинки Донецкой области за последние семь дней. Путинские захватчики пытаются продвинуться к населенному пункту, расположенному в 20 км к юго-западу от Донецка.

При этом в ведомстве отметили, что бои за Марьинку ведутся с 2014 года, и она в значительной степени разрушена артиллерийскими перестрелками. Стоит отметить, что контроль над населенным пунктом позволяет держать под огневым влиянием подходы к Донецку и, в частности, ключевую трассу H15.

В разведке Великобритании отметили, что государство-террорист Россия уделяет первостепенное внимание операциям по снабжению ресурсами в более широком секторе Донецка, включая районы Марьинки и Авдеевки. Однако враг расходует огромные ресурсы при этом получает от своих штурмовых операций минимальную выгоду.

Напомним, в сети показали фотографии города Марьинка Покровского района Донецкой области – а точнее того, что от него осталось. Российские оккупационные войска в попытках захватить населенный пункт полностью разрушили его, превратив в сплошную руину.

Ранее сообщалось, что защитники Украины 7 апреля сбили очередной вражеский штурмовик Су-25 "Грач". Самолет был уничтожен в районе Марьинки на Донетчине.

Как сообщал OBOZREVATEL, военно-политическое руководство государства-террориста России по-прежнему ставит цель захватить полностью Донецкую и Луганскую области. Благодаря грамотной и самоотверженной обороне украинских воинов мечты главного военного преступника России остались недостижимыми, тем не менее ценой огромнейших потерь агрессор смог захватить лишь несколько небольших населенных пунктов.

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