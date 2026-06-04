Оккупанты атаковали Украину ракетой и сотнями дронов: в ПС рассказали, сколько целей сбито

В ночь на 4 июня Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 294 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 264 целей.

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Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Что известно об атаке

Запускать дроны россияне начали около 18:00 накануне. С тех пор в течение ночи и утром враг атаковал 294 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Запускали беспилотники россияне с направлений Брянск, Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда (ВОТ АР Крым).

Также противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М из Воронежской обл. РФ.

"По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 264 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", – говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 24 ударных БпЛА по 11 локациям, а также падение сбитых воздушных целей (обломков) еще на 12 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", – отметили в Воздушных силах около 08:00.

Какие последствия

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, этой ночью враг в очередной раз атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Поврежден объект критической инфраструктуры.

"В результате атаки получили повреждения складское помещение и оборудование. Возникший пожар оперативно ликвидировали спасатели. К счастью, обошлось без пострадавших", – говорится в сообщении.

Оккупанты также атаковали одно из сел Полтавской громады, там зафиксировано падение вражеского БПЛА на открытой территории.

"По предварительной информации, взрывной волной повреждены 7 легковых автомобилей. Возгорания на месте происшествия не возникло. По состоянию на сейчас информации о травмированных или погибших не поступало. Последствия уточняются", – отметили в Полтавской ОГА.

Напомним, в среду, 3 июня, россияне дважды атаковали Днепр. В результате удара по Днепровскому району возникло возгорание складских помещений сети АТБ. Известно о 8 пострадавших. Семеро из них госпитализировали, трое находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 3 июня оккупанты запустили по Украине 198 ударных БПЛА. Силы ПВО обезвредили 189 целей.

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