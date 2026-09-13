Россия устроила очередную ночь террора в Одессе: зафиксированы разрушения жилых домов, есть пострадавшие. Фото
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Всю ночь и утром 13 сентября российские войска терроризировали Одессу . В городе повреждены жилые дома, учебные заведения и объекты инфраструктуры.
Пострадали как минимум 20 жителей города, в том числе дети. О последствиях вражеских ударов рассказал начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
Враг с самого начала суток наносил удары по Одессе
Первые удары по Одессе 13 сентября российские войска нанесли еще в начале суток.
"Враг снова атаковал Одессу. Повреждена многоэтажнка. До отбоя всем находиться в безопасных местах. Угроза сохраняется", – написал Лысак в 00:24 ночи.
После этого взрывы в городе раздавались еще не раз.
По состоянию на 08:05 утра было известно, что помимо многоквартирного дома разрушениям подверглись также частные дома, как минимум один автомобиль, два учебных заведения и объекты инфраструктуры.
В 09:30 Лысак сообщил о новой волне ударов противника по областному центру: в результате атаки снова были повреждены жилые дома.
По состоянию на 11:19 сообщалось, что в результате российских ударов пострадали по меньшей мере девять человек.
А к 12 часам число пострадавших возросло до 20 человек.
"Среди них – двое детей: мальчик 2010 года рождения и девочка 2017 года рождения", – уточнил Лысак.
На местах попаданий работают коммунальные и оперативные службы. Развернуты оперативные штабы, где жителям оказывают необходимую поддержку и консультации.
Как сообщал OBOZ.UA, ночью и утром Россия массированно атаковала Украину "Шахедам".
Взрывы раздавались в Одессе и в западных областях, действовали силы ПВО.
В частности, РФ дважды нанесла удары по одному из крупнейших складов лекарств и терминалу "Новой почты".
Также на границе Украины с Польшей вспыхнул пожар после удара по АЗС.
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