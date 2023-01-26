Россия устроила ракетную атаку в день рождения Зеленского: в Днепре, Запорожье и Херсоне раздались взрывы

Страна-агрессор Россия вечером в среду, 25 января, устроила ракетную атаку по Украине. В день рождения президента Владимира Зеленского серия взрывов произошла в разных городах нашего государства. В частности, в Днепре, Запорожье, Херсон и Черкассах.

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Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Предварительно есть прилеты (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Взрывы были слышны в некоторых районах Запорожья. Но предполагается, что все ракеты были сбиты, а сами звуки доносились из Днепра. Этот город войска РФ снова атаковали ракетами Х-22.

Хотя в пабликах Бердянска Запорожской области сообщили, что в городе были очень громкие взрывы.

На Днепр, предположительно, было направлено 4 ракеты и прозвучало более 3 взрывов. По данным местных пабликов, в городе есть прилет.

Российские каналы уже подтвердили удар по Днепру, заявив, что он был осуществлен "шахедом".

"Беспилотники "Герань" прилетели в Днепропетровск – удар был, предположительно, нанесен по военной инфраструктуре", – сказано в сообщении.

Позже Telegram-каналы Днепра начали сообщать о дыме и запахе гари в городе. Также появилось зарево. После этого в городе продолжила работать ПВО.

Кроме того, военные преступники РФ атаковали Херсон. Звуки взрывов слышали в Каховке.

Также стало известно, что над Бериславским районом был сбит беспилотник.

Об атаке области дронами и скоростными ракетами сообщил и глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Друзья! Не игнорируем предупреждение об опасности. Враг атакует Украину с воздуха дронами и скоростными ракетами", – заявил он.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также предупредил население регионаоб опасности.

"Внимание жители Харькова и области. Есть опасность ракетных ударов. Не игнорируйте сигналы тревоги. Находитесь в укрытиях", – написал он в Telegram.

Впоследствии мониторинговые паблики подтвердили сбитие вражеского БПЛА на юге страны.

По состоянию на полпервого 26 января в небе над Днепропетровщиной зафиксированы "шахеды", на Киевщине – угроза воздушного удара, а в Черкасской области работает ПВО, слышны взрывы.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно армия страны-агрессора России в очередной раз ударила по Харькову с артиллерии. В это же время в российском Белгороде заявили о работе ПВО.

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