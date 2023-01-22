Войска РФ ударили по Харькову с артиллерии: в Белгороде заявили о работе ПВО. Видео

Армия страны-агрессора России в очередной раз ударила по Харькову с артиллерии. В это же время в российском Белгороде заявили о работе ПВО.

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Соответствующая информация появилась в Telegram. В Харькове были зафиксированы взрывы (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мониторинговые группы сообщают, что по Харькову и Харьковской области работает ЗРК и артиллерия. Оставайтесь в укрытиях, берегите себя", – говорится в сообщениях.

В это же время появилась информация о вылетах из Белгорода. В частности, было громко в Шебекино.

"Шебекинский горокруг тоже громко. Возможно это так же были вылеты. Точной информации пока нет", – писали местные паблики.

Информацию подтвердил губернатор области Вячеслав Гладков. Он заявил о работе ПВО.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле", – сказал глава региона.

А тем временем в пабликах Белгорода появились фото осколков, найденных после работы ПВО.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупатны 14 января, совершили обстрел Харькова ракетами С-300. Из-за действий оккупантов в городе на время остановило работу метро.

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