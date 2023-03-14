Россия утверждает, что договорилась с ООН о новом ''зерновом соглашении''. В Украине заявили о нарушении

Пропагандистские СМИ сообщают, что РФ и ООН якобы договорились о продлении зерновой сделки. Однако украинская сторона нашла нарушения.

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Об этом сообщает издание FREEДОМ. Срок продления сделки, по предложение российской стороны, – 60 дней.

"Дальнейшая зерновая политика будет зависеть от […] прогресса в нормализации сельскохозяйственного экспорта РФ, включая банковские расчеты и транспортную логистику", — заявила российская сторона, объясняя, почему соглашение продлили лишь на два месяца.

Вице-премьер-министр по вопросам восстановления Украины – Министр развития громад и территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что такое продление сделки нарушает договоренность.

"Соглашение предусматривает не менее 120 дней продления, поэтому позиция России продлить соглашение всего на 60 дней. противоречит документу, подписанному Турцией и ООН. Ждем официальную позицию Турции как гарантов инициативы", – написал он в Twitter.

Важно отметить, что накануне в США заявляли, что Россия использует зерновую сделку как инструмент давления, и в последние месяцы систематически и целенаправленно нарушала ее условия.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия продолжает систематически тормозить проведение инспекций судов, следующих по "зерновому коридору". Кораблям приходится ждать своей очереди неделями, в результате зерно не попадает к покупателям вовремя. А это уже создает риски для глобальной продовольственной безопасности, ведь общий экспорт зерна из Украины сокращается.

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