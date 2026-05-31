Россия уже вывела на орбиту первые спутники аналога Starlink, – 'Флеш'

Россия уже вывела на орбиту первые спутники в рамках проекта создания собственного аналога Starlink. Речь идет о низкоорбитальной спутниковой системе "Рассвет", которая должна обеспечить скоростную интернет-связь.

При этом эксперты отмечают, что проект пока находится на начальной стадии развития. Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Он пояснил, что это часть проекта российского "Бюро 1440", которое работает над созданием собственной спутниковой интернет-сети по аналогии со Starlink.

Специалист отмечает, что РФ осознает критическую важность спутникового интернета на низкой орбите для современных коммуникаций и военных систем, поэтому активно развивает это направление. В то же время он подчеркивает, что ключевой вопрос заключается в сроках реализации и реальных возможностях проекта.

По его оценкам, для стабильной работы системы необходимо не менее 200–250 спутников на орбите. В долгосрочных планах России – запуск до 300 аппаратов в ближайшие годы с последующим масштабированием до около 1000 спутников. В то же время эти планы могут меняться в зависимости от технических и финансовых возможностей.

Отдельно эксперт обращает внимание на то, что даже имеющиеся спутники потенциально могут быть использованы в военных целях, хотя пока это остается теоретическим сценарием. По его словам, спутники способны обеспечивать связь во время коротких пролетов над определенными территориями, однако стабильный канал связи требует значительно большего количества аппаратов.

В то же время отмечается, что для полноценного военного использования системы необходима развитая инфраструктура и большое количество спутников, чего пока нет. Также отмечается, что любое возможное применение такой технологии может быть обнаружено по характеру спутникового трафика и данным разведки.

Бескрестнов подчеркивает, что сейчас спутники "Рассвет" находятся в тестовом режиме. Он также отмечает, что пока рано говорить об эффективных методах противодействия таким системам, поскольку они еще не достигли необходимого масштаба для полноценного функционирования.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Разведывательного управления обороны США, украинские военные отвоевали около 400 квадратных километров после того, как был заблокирован Starlink для оккупантов. Российские войска использовали терминалы Starlink для координации движений и ударов беспилотников.

