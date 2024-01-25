Россия в 2023 году закупила микросхемы из США и Европы на $1 млрд – Bloomberg

Страна-агрессор Россия, не смотря на санкции, в 2023 году импортировала микросхемы, изготовленные американскими и европейскими компаниями, на сумму более $1 млрд. Большинство запрещенных технологий попадает в РФ путем реэкспорта из третьих стран, включая Китай, Турцию и ОАЭ.

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Об этом говорится в материале издания Bloomberg. Журналисты пишут, что получили засекреченные данные российской таможенной службы. Полученная информация говорит о том, что более половины импортированных полупроводников и интегральных схем за первые девять месяцев прошлого года были изготовлены американскими и европейскими компаниями.

В их число входили компании Intel Corp, Advanced Micro Devices и Analog Devices Inc., а также европейские компании Infineon Technologies AG, STMicroelectronics NV и NXP Semiconductors NV. В топ-20 также вошли небольшое количество китайских производителей и тайваньская Realtek Semiconductor Corp.

В то же время, как говорится в статье, нет никаких доказательств того, что эти компании нарушили санкционное законодательство. Однако кто именно экспортировал технологии в Россию в данных не указано.

Сами же компании заявили, что не сотрудничают со страной-агрессором с начала ее полномасштабного вторжения в Украину и полностью придерживаются санкций, введенных против этой страны за ее агрессию.

Представители компаний сказали, что работают над противодействием незаконной утечке товаров, в том числе совместно с соответствующими органами.

Как пишет издание, благодаря тому, что Россия научилась обходить санкции, в стране продолжают производить боевых танки и другое вооружение, включая ракеты.

"Большинство запрещенных технологий попадает в Россию путем реэкспорта из третьих стран, включая Китай, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты. США и ЕС работают над тем, чтобы заблокировать эти маршруты, уделяя особое внимание списку высокоприоритетных так называемых товаров двойного назначения и передовых товаров, обнаруженных в российском оружии на Украине или имеющих решающее значение для его производства", – сказано в материале.

Журналисты добавили, что в целом таможенные данные показали, что за первые девять месяцев 2023 года Россия импортировала чипов на сумму $1,7 млрд, в том числе 20 компаний на сумму $1,2 млрд. На долю мелких производителей, в том числе из Европы и США, вероятно приходятся чипы на сумму $500 млн.

Как сообщал OBOZ.UA, некоторые европейские компании до сих пор продают товары российским фирмам, снабжающим армию РФ микросхемами для ракет, гильзами, взрывателями, солдатской обувью, бронежилетами, двигателями для боевых кораблей и т. д. Товары идут из Германии, Франции, Швейцарии, Венгрии, Словакии, Италии, Эстонии, Литвы, Австрии и Польши.

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