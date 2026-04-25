Россия в третий раз за сутки атаковала Днепр, повреждено предприятие: первые подробности

В субботу, 25 апреля, страна-агрессор в очередной раз атаковала Днепр. В результате обстрелов количество жертв и пострадавших возросло. Вечером во время третьего удара ранения получили три человека, среди них двое детей.

По состоянию на сейчас известно, что погибли 8 жителей города, еще 49 получили ранения. Об этом сообщает руководитель Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Во время вечерней атаки пострадали 11-летний и 14-летний мальчики, а также 50-летняя женщина. Все они госпитализированы, их состояние медики оценивают как средней тяжести.

Этот удар стал третьим за сутки для Днепра. В результате атаки также повреждено предприятие, масштабы разрушений уточняются.

Параллельно продолжаются аварийно-спасательные работы на месте ночного обстрела жилого квартала. Из-под завалов разрушенной четырехэтажки спасатели достали еще одно тело.

По состоянию на 19:45 руководитель Днепропетровской ОГА сообщил о десяти раненых из-за вечерней атаки россиян на город. Сейчас восемь – в больнице. Четверо пострадавших в тяжелом состоянии – это мужчины 24, 26, 44 и 53 лет.

Город в течение суток подвергся нескольким волнам атак. Под удары попали как жилые дома, так и гражданская инфраструктура.

Как сообщал OBOZ.UA, с вечера пятницы, 24 апреля, страна-агрессор Россия начала массированную атаку на Днепр. Сначала враг направил на город группы дронов-камикадзе, а затем ударил баллистическими и крылатыми ракетами.

