Россия ведет переговоры с Китаем о поставках дронов-камикадзе – Der Spiegel

Российские военные ведут переговоры с китайским производителем беспилотников Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology по массовым поставкам дронов-камикадзе ZT-180. Эти беспилотники способны нести боеголовку весом до 50 кг.

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Об этом пишет издание Der Spiegel, ссылаясь на информацию собственных компетентных источников. По их данным, компания Bingo согласилась изготовить и опробовать 100 прототипов беспилотников ZT-180 перед поставкой Министерству обороны России до апреля 2023 года.

Источники считают, что конструкция беспилотного летательного аппарата может походить на иранский дрон-камикадзе Shaheed 136. По словам военных экспертов, беспилотник ZT-180 способен нести боеголовку весом от 35 до 50 килограммов.

На следующем этапе Bingo, как сообщается, планирует поставлять компоненты и ноу-хау в Россию, чтобы она могла самостоятельно производить около 100 беспилотников в месяц.

Отмечается, что в прошлом году у Поднебесной уже были планы оказать российской армии значительно большую поддержку, чем было известно ранее. Согласно информации, полученной DER SPIEGEL, компании, подконтрольные армии Китая, планировали поставлять запасные части для российских истребителей СУ-27 и других моделей.

Уже был разработан план подделки товаросопроводительных документов, по которым запчасти для военных самолетов выглядели б как запасные части для гражданской авиации.

В Берлине также располагают информацией о том, что Китай поставляет коммерчески доступные дроны российским заказчикам, которые могут использоваться для разведывательных целей во время войны в Украине. Военные чиновники называют их устройствами двойного использования, поскольку их можно применять как в гражданских, так и военных целях.

Согласно информации, полученной DER SPIEGEL, такие беспилотники поставляются в Россию контролируемыми Китаем импортно-экспортными компаниями через Соединенные Арабские Эмираты.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин встретился с главным дипломатом Китая Ваном Й. Глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван Й передал Путину "искреннее поздравление" от Си Цзиньпина и заявил, что КНР готова укреплять стратегическое сотрудничество с РФ в пользу двух стран.

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