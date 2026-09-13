Россия весь день наносила удары по Украине с помощью дронов: сколько целей сбили силы ПВО

В воскресенье, 13 сентября, страна-террорист Россия весь день наносила удары по Украине. В частности, с помощью беспилотников. Было зафиксировано десять попаданий.

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Об этом сообщили в ВВС ВСУ. Всего с начала суток силы противовоздушной обороны сбили 310 БПЛА (9 из них – реактивные).

"В течение дня 13 сентября (с 6:30 до 18:00) противник атаковал Украину 323 ударными БПЛА (14 из них – реактивные). По предварительным данным, системами противовоздушной обороны в течение указанного периода было сбито/подавлено 310 БПЛА (9 из них – реактивные)", — говорится в сообщении военных.

По их информации, было зафиксировано попадание 10 ударных БПЛА противника. Кроме того, враг применил около 10 баражирующих боеприпасов "Бандероль/Дань-Т", информация о них уточняется.

"По состоянию на 18:00 в воздушном пространстве наблюдаются несколько ударных беспилотников. Не игнорируйте тревогу!" – подчеркнули в ВВС ВСУ.

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Что предшествовало

В воскресенье, 13 сентября, страна-агрессор атаковала Украину ударными беспилотниками. В Луцке и Фастове зафиксированы попадания по железнодорожной инфраструктуре, а в Звягеле Житомирской области российский дрон нанес удар по остановке общественного транспорта.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские войска атаковали локомотив пассажирского поезда на Волыни, примерно в двух километрах от границы с Польшей. Удар произошел на фоне вторых суток подряд атак РФ по украинской железнодорожной инфраструктуре.

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