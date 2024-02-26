Россия во время войны против Украины использует энергетику как оружие: разведка Британии объяснила, на что делает ставку Кремль

Армия Российской Федерации на протяжении всей полномасштабной войны против Украины использовала энергетику как оружие. Кроме того, кремлевский диктатор Владимир Путин пытался подорвать международную энергетическую безопасность во всем мире.

Об этом заявила британская разведка. Ее отчет был опубликован 26 февраля в аккаунте на платформе X (ранее Twitter) министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Британские военнослужащие отметили, что российские оккупанты неоднократно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Иногда это вызывало массовый дефицит электроэнергии по всей стране.

Подобный инструмент давления Кремль использовал также против Запада.

"Сокращая потоки газа в Европу, ограничивая трубопроводный экспорт и изменяя условия оплаты, Путин стремился подорвать единство всей Европы против незаконной войны, которую ведет Россия", – заявила пресс-служба.

В ведомстве считают, что агрессор и дальше будет использовать энергию как "инструмент принуждения" и оружие. Это нужно РФ "для достижения глобальной экономической выгоды и политического влияния", – объяснили в разведке Великобритании, указав на связь между энергетикой, безопасностью, политическими и военными целями.

Как писал OBOZ.UA, министр энергетики Герман Галущенко ранее заявил, что россияне изменили тактику атак энергосистемы и теперь активно обстреливают энергетические объекты в промышленных регионах, чтобы нанести ущерб экономике Украины.

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