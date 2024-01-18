Россия во второй раз за день подняла в воздух МиГ-31К, в Украине объявлена масштабная тревога

Днем 18 января в Украине во второй раз объявлена масштабная воздушная тревога. Российские террористы вновь подняли в воздух истребитель МиГ-31К.

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В этот раз взлет зафиксирован с аэродрома "Моздок" на Северном Кавказе. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Самолеты МиГ-31К являются носителями сверхзвуковых ракет Х-47М2 "Кинжал", поэтому ракетную опасность объявляют по всей территории Украины. Эта ракета развивает огромную скорость и является сложной целью для систем противовоздушной обороны. Поэтому украинцев призывали оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

По информации мониторинговых каналов, по состоянию на 11:55 оккупанты подняли в воздух один борт МиГ-31К. Самолет двигался в северо-западном направлении в сторону акватории Черного моря.

Напомним, утром 18 января российские террористы обстреляли жилые дома в городе Купянск Харьковской области. В результате теракта погибла женщина. Также вследствие российского обстрела двое мирных жителей получили ранения.

Ранее сообщалось, что Силы противовоздушной обороны Украине в ночь на 18 января уничтожили 22 из 33 дронов-камикадзе типа Shahed. Также враг ударил по Харьковщине двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области РФ.

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