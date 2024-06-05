Россия во второй раз за день подняла в воздух МиГ-31К: в Украине объявлена масштабная тревога

В Украине второй раз за день объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя МиГ-31К. Этот самолет является носителем сверхзвуковой ракеты Х-47М2 "Кинжал".

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили, что МиГ-31К взлетел с аэродрома Ахтубинск в Астраханской области РФ. "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Ахтубинск (Астраханская область). Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – говорится в сообщении ведомства.

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