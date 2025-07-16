Россия все чаще применяет химическое оружие против Украины: Каллас назвала количество атак

Россия все чаще использует химическое оружие в Украине, о чем свидетельствуют данные нескольких разведок. Страна-агрессор в своей попытке покорить независимую страну намеренно наносит как можно больше боли и страданий.

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Об этом сказала высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас во время общения с журналистами в Брюсселе 15 июля после заседания Совета Евросоюза. Она сослалась на отчеты разведок Германии и Нидерландов.

"Информация об использовании Россией химического оружия в Украине поступает от нидерландской и немецкой разведок. И такое использование активизируется. Это, собственно, открытые источники информации, ведь Министерство обороны Нидерландов публиковало это", – отметила Каллас.

Эстонский политик призналась – для нее было открытием, что с начала полномасштабного вторжения в Украину "Россия уже 9 тысяч раз использовала химическое оружие против украинских войск".

"Это серьезно. Разведка говорит, что они усиливают такие атаки. Это вызывает большое беспокойство. Опять же, это показывает, что Россия хочет нанести как можно больше боли и страданий, чтобы Украина сдалась. И, знаете, это действительно невыносимо", – сказала Каллас.

Отметим, что большинство стран мира, включая РФ, подписали международную конвенцию 1993 года, которая запрещает использование, производство, разработку или накопление химического оружия. К тому же Россия является одной из 65 стран, которые не только подписали Конвенцию о химическом оружии, но и ратифицировали ее.

Однако, уже ни для кого не секрет, что страна-агрессор нарушает все международные договоренности. А использование Россией химического оружия за время войны в Украине стало частью ее военной доктрины.

Напомним, немецкие и нидерландские спецслужбы собрали доказательства широкого использования Россией запрещенного химического оружия в Украине. Ведомства установили, что оккупанты используют, в частности, сброс удушающего газа с дронов, чтобы выбить солдат из окопов и расстрелять. Глава Минобороны Нидерландов заявил, что такое поведение России является частью тенденции, которая наблюдается уже несколько лет, и которая становится более стандартизированной и широко распространенной.

Как сообщал OBOZ.UA:

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало новое доказательство использования Россией запрещенного химического оружия. Захватчики между собой открыто планируют, как они будут использовать химикаты против украинских защитников.

В связи с тем, что Россия постоянно применяет химическое оружие на поле боя, Украина призвала создать новые инструменты для выполнения Женевского протокола.

У Трампа также подтвердили применение россиянами химического оружия в Украине. В администрации американского президента заявили, что это противоречит всем международным законам и договорам о конфликтах.

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