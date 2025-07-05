РФ активно использует химическое оружие в Украине: Нидерланды и Германия собрали доказательства

Российская оккупационная армия систематически применяет химическое оружие в войне против Украины. Интенсификация использования запрещенных средств "вызывает беспокойство" в странах Европы.

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В связи с такими нарушениями министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс призвал ужесточить санкции против Москвы. Об этом сообщает Reuters.

Доказательства широкого использования Россией запрещенного химического оружия в Украине собрали немецкие и нидерландские спецслужбы. Ведомства установили, что оккупанты используют, в том числе, сбросы удушающего газа с дронов, чтобы выбить солдат из окопов, чтобы их можно было расстрелять.

Глава оборонного ведомства Нидерландов заявил, что такое поведение России является частью тенденции, которая наблюдается уже несколько лет. Брекельманс отметил, что использование Россией химического оружия в войне против Украины становится более нормализованным, стандартизированным и широко распространенным.

Немецкая служба внешней разведки подтвердила выводы, заявив в своем заявлении, что получила доказательства вместе со своими коллегами из Нидерландов. Глава управления военной разведки Нидерландов Питер Рисинк заявил, что выводы последовали за собственной независимой разведкой.

Россию неоднократно обвиняли в использовании хлорпикрина – химического соединения, более токсичного, чем средства борьбы с беспорядками. Впервые это вещество было использовано Германией во время Первой мировой войны.

"Мы должны еще больше усилить давление. Это означает рассмотрение большего количества санкций и, в частности, недопущение их к участию в международных органах, таких как Исполнительный совет ОЗХО", – сказал министр обороны Нидерландов.

Ранее сообщалось, что оккупационная армия РФ в нарушение Женевской конвенции продолжает использовать химическое оружие против украинских защитников. При чем военнослужащие отмечают, что случаи применения химического оружия российским войсками – не единичные инциденты, а системная практика.

Напомним, по данным Центра противодействия дезинформации, в одном из российских дронов была обнаружена капсула с CS – концентрированным боевым высокотоксичным веществом раздражающего действия. По словам специалистов, враг оснастил БПЛА отравляющим веществом с целью поражения людей.

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