Россия вывела из Черного моря носители 'Калибров', но угроза сохраняется из другого направления – ВМС

Страна-агрессор Россия по состоянию на утро 1 сентября вывела свои ракетоносители из Черного моря. В то же время в других водах она сосредоточила корабли, вероятно, с ракетами "Калибр".

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В частности, такая опасность сохраняется из Средиземного моря. Об этом сообщили в Военно-морских силах Украины.

Отмечается, что на 06:00 воскресенья в Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствовали. В то время как в Средиземном море находилось два российских судна.

Один из них – носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до восьми ракет.

Кроме этого, за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

– два судна к Черному морю (ни одно из них не продолжило движение в направлении пролива Босфор);

– три судна – к Азовскому морю (одно двигалось из пролива Босфор).

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", – подчеркнули в ВМС ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце августа Россия приостановила паромное сообщение между Краснодарским краем и оккупированным Крымом. Это произошло после результативного удара Украины по парому "Кавказ", загруженного железнодорожными вагонами с топливом.

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