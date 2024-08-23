Россия приостановила паромное сообщение с Крымом после удара ВСУ по порту 'Кавказ' – Reuters

Россия приостановила паромное сообщение между Краснодарским краем и оккупированным украинским Крымом. Это произошло после результативного удара Украины по парому, загруженному железнодорожными вагонами с топливом.

Видео дня

Восстановить сообщение российские власти обещают после завершения работ по расчистке акватории: в результате атаки паром затонул. Об этом пишет Reuters.

"Россия приостановила паромное сообщение между югом России и Крымом после того, как украинская атака накануне поразила судно, загруженное железнодорожными вагонами с топливом, сообщило в пятницу Министерство транспорта России. Военно-морские силы Украины заявили в пятницу, что уничтожили паром в порту Кавказ в Краснодарском крае, одном из самых больших выходов России на Черное море, который, по их словам, использовался для доставки топлива и оружия в Крым, который Россия захватила и аннексировала у Украины в 2014 году", – говорится в сообщении.

В российском минтранспорта уверяют, что паромное сообщение будет запущено после завершения работ по расчистке акватории. В сообщении ведомства также призвали на время остановки паромов использовать для отправки грузов "альтернативный наземный маршрут".

Reuters также обращает внимание на противоречия в освещении украинской атаки в российских пропагандистских СМИ. Так, государственное информагентство РИА Новости, ссылаясь на МЧС России, заявляло, что пожар, пследовавший после удара по парому, "практически не задел" инфраструктуру порта, но сам паром "наполовину затоплен".

При этом до того представители местных властей заявляли о полном затоплении парома. Также глава Темрюкского района Краснодарского края, на территории которого расположен порт "Кавказ", отмечал, что на момент удара паром был загружен 30 железнодорожными вагонами с топливом. Российские источники сообщали о спасении 17 человек, личность одного из спасенных на момент сообщения не была установлена.

Напомним, накануне, 22 августа, в порту "Кавказ" был атакован паром с топливом: на судне после удара вспыхнул масштабный пожар, впоследствии оно затонуло.

Позже в ВМС официально подтвердили уничтожение российского парома в порту "Кавказ", а россияне устроили из-за результативной атаки украинских воинов очередную истерику.

Уже 23 августа появились спутниковые снимки, зафиксировавшие последствия удара ВСУ по порту Кавказ: на них видно, что сам паром был уничтожен, также могли быть повреждены другие суда.