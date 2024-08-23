Уничтожены паром, могли быть повреждены суда: появились спутниковые снимки последствий удара ВСУ по порту 'Кавказ'

В сети обнародовали спутниковые снимки, показывающие последствия удара ВСУ по российскому парому в порту "Кавказ" в Краснодарском крае РФ. На снимках виден уничтоженный паром в Керченском проливе и несколько небольших судов рядом, которые, вероятно, также получили повреждения в результате удара.

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Эти спутниковые снимки опубликовало Радио Свобода со ссылкой на данные Planet Labs. Спутник также зафиксировал поврежденную инфраструктуру, в частности, часть железнодорожного полотна, ведущую к воде.

На снимках также видны признаки пожара, а у берега припаркованы пожарные автомобили.

Как сообщал OBOZ.UA, около 17 часов вечера в четверг, 22 августа, в оккупированном Крыму объявили воздушную угрозу якобы из-за запуска украинских ракет "Нептун". Крымский мост перекрыли, а в Краснодарском крае РФ вскоре подтвердили прилет по парому в порту "Кавказ", расположенном в Керченском проливе. Местные власти заявили, что паром с топливными цистернами "Конро Трейдер" затонул "после ракетной атаки ВСУ", тушить пожар направляли пожарный поезд. 17 членов экипажа парома спасли, сообщил губернатор Кондратьев. Еще два человека ищут.

Россияне из-за затопления "Корно Трейдера" подняли настоящую панику. Подавляющее большинство решило, что руководство РФ "молча проглотит" очередной мощный удар ВСУ.

Ранее сообщалось, что в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины официально подтвердили уничтожение российского парома "Конро Трейдер" 22 августа в порту "Кавказ" Краснодарского края РФ. Это плавсредство было одной из важных цепей военной логистики врага: оно перевозило не только топливо, но и вооружение.

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