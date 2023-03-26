Россия вывела в Черное море 10 кораблей, из них два – носители ракет "Калибр"
Вражеская корабельная группировка в Черном море по состоянию на 26 марта насчитывает 10 военных кораблей. Среди них два ракетоносителя с общим залпом до 8 "Калибров".
В Средиземном море Россия удерживает 3 ракетоносителя с общим залпом до 20 ракет. Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.
По данным ВМС ВСУ, на 26 марта в Черном море на боевом дежурстве находятся 10 вражеских кораблей. Среди них два носителя крылатых ракет "Калибр". Общий залп составляет до 8 ракет.
В Азовском море Россия удерживает два корабля, а в Средиземном – до семи единиц, три из которых являются носителями "Калибров". Общий залп может составлять до 20 ракет.
"За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили: к Азовскому морю– 9 судов, из них 3 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор; к Черному морю – 34 судов, из них 5 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор", – констатировали в ВМС.
Также в Военно-морских силах отметили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.
Напомним, ранее The Guardian показала кладбище смертоносных обломков под Харьковом. По подсчетам журналистов издания Россия выпустила по Украине более 5 тыс. ракет. Количество артиллерийских и других снарядов, которыми враг бил, в частности, по Харьковщине, практически бесчисленно.
Также сообщалось, что в воздушных силах рассказали, сколько ракет сбили украинские силы ПВО с начала массированных российских атак. Начиная с 11 сентября, пытаясь уничтожить украинскую энергосистему, враг применил для ударов по Украине около 820 ракет разного типа. Благодаря эффективной работе сил противовоздушной обороны Украины почти 700 из них удалось сбить.
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