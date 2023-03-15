Сколько ракет сбили украинские силы ПВО с начала массированных российских атак: ответ Воздушных сил

Государство-террорист Россия в период с 11 сентября 2022 года и по сегодняшний день выпустила по объектам критической инфраструктуры около 820 ракет разного типа. Благодаря эффективной работе сил противовоздушной обороны Украины почти 700 из них удалось сбить.

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По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, врагу не удалось достичь желаемого результата и оставить нашу страну зимой без света и тепла. Однако это не означает, что с приходом весны массированные ракетные удары прекратятся. Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.

Игнат отметил, что оккупационные войска запускали по объектам критической инфраструктуры Украины крылатые и баллистические ракеты. После предыдущей массированной атаки 9 марта общее количество уничтоженных силами ПВО ракет достигло 700 единиц.

"Россия использовала огромный стратегический запас ракет именно ударами по критической инфраструктуре. Только с 11 сентября и до этого времени, мы уже подсчитывали, было 650, а после 9 марта уже около 700 ракет сбито противовоздушной обороной. Это не учитывая дроны-камикадзе. Их более 650 было сбито. Еще добавить несбитые, и тогда получается 820 ракет, и крылатых, и баллистических, с момента массированных атак критической инфраструктуры с сентября применил враг", – сказал Игнат.

Спикер Воздушных сил подтвердил, что Россия существенно исчерпала запас ракет и во время последних атак использовала крылатые ракеты практически с конвейера. В то же время Игнат отметил, что страна-агрессор имеет еще огромный запас ракет Х-22, С-300 и несколько десятков "Кинжалов", которые пока силы противовоздушной обороны не могут уничтожать.

"Это огромный потенциал, который нужно возобновлять. Они годами изготавливали те ракеты, а некоторые – десятилетиями. Поэтому мы говорим о высокоточных и дальнобойных ракетах. Не забываем о ракетах Х-22, о ракетах С-300 и других, что есть у врага. Но что касается этого вооружения – да, они их с конвейера делают. Уже не говоря о "Кинжалах". Они их изготавливают, к сожалению, но там речь идет о десятках. До 9 марта было около 50 ракет", – отметил спикер Воздушных сил.

Игнат подчеркнул, что цель российских оккупантов может заключаться не только в уничтожении критической инфраструктуры Украины, но и в создании пропагандистских сюжетов. В частности, именно для этого путинские террористы могли применить 6 ракет "Кинжал", после чего назвали свое преступление "возмездием" за Брянскую область.

"Как говорят, "умом Россию не понять". Атака "Кинжалами" 9 марта – они их хранили на самые важные вещи, на самые важные объекты, потому что оружие действительно мощное. К сожалению, мы не может противостоять ему теми средствами, которые есть. Но враг хранил их для самых важных объектов, командных пунктов, как они говорят, центров принятия решения. А тут не пожалели на трансформаторные будки. Это говорит о том, что им крайне необходимо было достичь эффекта, возможно, пропагандистского", – добавил Игнат.

Напомним, ночью 9 марта российские оккупационные войска устроили массированную атаку по Украине, которая привела к новым разрушениям и смертям мирных граждан, обесточиванию Запорожской АЭС, исчезновению электро- и водоснабжения во многих регионах.

Ранее сообщалось, что во время массированной ракетной атаки по Украине в ночь на 9 марта государство-террорист Россия запустила шесть гиперзвуковых ракет "Кинжал". В Воздушных силах ВСУ подчеркнули, что враг изменил тактику обстрелов.

Как сообщал OBOZREVATEL, государство-агрессор Россия производит высокотехнологичное оружие, в частности новые ракеты и беспилотники, несмотря на наложенные санкции. Так происходит, поскольку имеющихся ограничений недостаточно.

К слову, в ГУР сообщили, что Российская Федерация продолжает массово производить крылатые ракеты для ударов по Украине с воздуха. Ежемесячно военные предприятия производят до 40 новых снарядов.

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